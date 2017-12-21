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Фотовыставка Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны 1941-1945

Битва за Кавказ: Музей Боевой Cлавы открыл новые экспозиции

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Совместная конференция Музея Боевой Славы имени Ардзинба и АбИГИ имени Гулиа, посвященная 75-летию Битвы за Кавказ, которая произошла в 1942 году, прошла в Сухуме в четверг 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Амра Амичба. Экспозиция элементов вооружения и личных вещей солдат Красной Армии открылась в зале на первом этаже Музея Боевой Славы в рамках проходящей конференции, посвященной 75-летию Битвы за Кавказ.

Свыше 100 экспонатов – это находки, которые обнаружили участники поисковой экспедиции на Санчарский перевал.

"Это личные вещи именно тех 33 человек, которых захоронили в селе Псху в августе этого года. Это все то, что находилось при останках погибших, обнаруженных на Санчарском перевале. Вот медальон, капсула, которая откручивается, в нем была найдена записка с фамилией, именем, отчеством погибшего бойца — медальон по которому был опознан минометчик Ионов.

Экспозиция элементов вооружения и личных вещей солдат Красной Армии
© Sputnik. Амра Амичба
Экспозиция элементов вооружения и личных вещей солдат Красной Армии

Перочинные ножики, карандаши, ложка подписная – выгравировано имя. Пуговицы. Винтовки Мосина и маузер, гранаты ручные РГД 33, штыки для "мосинки", — перечислил замдиректора музея Николай Медвенский.

В зале также реконструировали элемент той осыпи, на которой находились останки бойцов.

Экспозиция элементов вооружения и личных вещей солдат Красной Армии
© Sputnik. Амра Амичба
Экспозиция элементов вооружения и личных вещей солдат Красной Армии

"Вот так все вперемешку лежало: стреляные гильзы от немецких минометных гильз 81- миллиметровых, неиспользованные ручные гранаты, останки обуви и самое страшное — сверху были человеческие кости обильно. Понятно, что мы их выставить не могли, было бы кощунственно. Захоронили в Псху. Может быть, со временем сделаем гипсовые макеты для придания экспозиции достоверности", — пояснил Медвенский.

В рамках конференции, посвященной 75-летию Битвы за Кавказ, в музее открылась и постоянная фотовыставка "Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Фотографии из личного архива историка Георгия Дзидзария Музею Боевой Славы передал старший сын ученого Астамур Дзидзария.

Фотовыставка Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны 1941-1945
© Sputnik. Амра Амичба
Фотовыставка "Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны 1941-1945"

"Уникальные фотографии. Большинство из этих фотографий нигде ранее не выставлялись. И мы благодарны семье Дзидзария за то, что они передали их нам, — отметил Николай Медвенский. – На них изображены бойцы на фронте, работники тыла, которые также вносили свой вклад в победу Абхазии. Территориально фотографии охватывают преимущественно Абхазию, частично Северный Кавказ тоже, поэтому выставка так и называется".

Фотовыставка Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны 1941-1945
© Sputnik. Амра Амичба
Фотовыставка "Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны 1941-1945"

Среди 45 фотографий также изображены боевые действия и фото разрушений Сухума после бомбежки немецкой авиации, встречи ветеранов войны с односельчанами, однополчанами, с детьми. Есть фотографии непосредственно с фронта, например, бронебойщики Киут и Ахвледиани подбивают немецкий танк.




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