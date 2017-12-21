Президент Абхазии: за три года научился быть сдержанным

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Рауль Хаджимба признался на пресс-конференции, что за три года президентства научился быть более сдержанным.

"Меня часто называли человеком, который достаточно жестко и несдержанно может выдать ту или иную информацию по отношению к своим оппонентам. Я, к сожалению, может быть, действительно выглядел таковым, я научился быть сдержанным, но это очень непросто", — добавил он.

Президент отметил, что все в республике должны научиться слышать друг друга, понимать то, что говорят другие.

"Надеюсь, то, что складывается за последнее время, — это результат как раз-таки не только моей деятельности, моего отношения, это готовность и оппозиционной среды слышать, спорить, дискутировать, но чтобы это было в рамках кабинетов, а не выходить и заниматься перетягиванием канатов на улице", — сказал Рауль Хаджимба.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.