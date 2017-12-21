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Зима в Абхазии

Астрономическая зима, или зачем абхазы "грели солнце"

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Самый короткий день в году и самая длинная ночь выпадают на 21 декабря – день зимнего солнцестояния. Этнолог, доктор исторических наук Валерий Бигуаа рассказал радио Sputnik Абхазия о том, как отмечался этот день в Абхазии.

С профессором, этнологом, доктором исторических наук Валерием Бигуаа о дне зимнего солнцестояния беседовала Белла Кварчия.

– День и ночь сегодня особенные. Исторически так сложилось, что во всем мире страны как-то по-особому относились к этому дню. Что значил этот день для абхазов, и изменилось ли отношение к этому дню сегодня?

– В природе четыре главных природных явления: день зимнего солнцестояния, день летнего солнцестояния, весеннее и осеннее равноденствие. Это четыре явления, которые в истории человеком не могли остаться незамеченными. Солнцестояние — один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. На 21 декабря приходится самый короткий день и самая долгая ночь года. В этот день наступает астрономическая зима. Смена такого природного явления не могла не волновать древнего абхаза, как и любого другого древнего человека. Боязнь потери источника света и тепла заставляла его молиться за солнце, за возвращение его целым и невредимым. Начало времени увеличения светового дня воспринималось им как рождение солнца, как праздник.

Именно в тот период далекие предки абхазов делали все, что от них зависело для того, чтобы солнце вернулось, так как возобновление жизнедеятельности главного небесного светила знаменовалось началом новой жизни, обновлением природы.

– Как древние абхазы встречали этот день?

– Они заранее, еще осенью, начинали собирать дрова, а именно те дрова, которые дают хорошо энергию. Прежде всего это дуб, акация, бук, граб и так далее. Обычно абхазы пользуются ольхой. В канун зимнего солнцестояния создавали открытые очаги. Так топили, чтобы "солнце грелось". Иногда даже отдельные старые деревья зажигали, которые стояли отдельно от лесов, чтобы не было лесных пожаров. Люди верили, что злые силы могут сделать так, что утром солнце не взойдет, поэтому всячески помогали солнцу "родиться".

Этот день связан с Рождеством, это и есть Новый год. Не тот Новый год, который отмечаем мы. Новый год отмечали раньше весной, а именно в день, который мы называем Амшапы – абхазская Пасха. Мы отмечали рождение непобедимого солнца. Этот день отмечали в Иране, Месопотамии, Египте.

– Вы упомянули праздник Амшапы, когда он раньше отмечался?

– 25 декабря. Иногда бывает, что самый короткий день не 21 декабря, а 23, но 25 декабря день идет на прибавление.

– Сейчас понятно, как это делается, а как в древности люди высчитывали эти периоды?

– По солнцу.

– Актуальна сегодня тема Нового года. Эти праздники не связаны с Новым годом, который сейчас отмечается. Почему отмечали весной?

– Весной отмечали, потому что весна — это период победы тепла. Все цветет, человек работает в поле, он гонит скот в предгорные места, готовится к посеву. Это не только абхазы так делали, во многих древних культурах год начинался весной.




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