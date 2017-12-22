Возвращение имени: стали известны места захоронения 15 узников концлагерей

В Доме культуры города Гагра родным и близким узников концлагерей, выходцев из Гагрского района, вручили справки с указанием мест их захоронения.

ГАГРА, 22 дек — Sputnik, Саида Жиба. В рамках мемориального проекта "Возвращение имени" в течение года были установлены имена 15 погибших узников немецких концлагерей, выходцев из Гагрского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скворцов о "Возвращении имени": будем вести поиски в 78 селах Абхазии

По словам автора проекта Григория Скворцова, из 320 пропавших без вести участников Великой Отечественной войны в течение года при поддержке Министерства обороны Абхазии, районной администрации, комиссариатов и курсантов Сухумского высшего общевойскового училища на сегодняшний день установлены имена 70 погибших узников концлагерей, среди них 15 жителей Гагрского района.

Среди 15 установленных имен три брата Еник. Самсона Хашимовича Еник родные разыскивали 64 года.

© Фото: Саида Жиба Возвращение имени в Гагре

"Самсон — родной брат отца. Еще до моего рождения отец разыскивал его, писал письма во многие военные ведомства Советского Союза, а затем и России, но результата не было. Последний раз Самсон отправил письмо домой в начале 1943 года, в котором рассказывал, что с друзьями защищает Родину и совсем скоро освободят ее от фашизма. Отец умер с болью в душе. Но мне посчастливилось сегодня узнать о месте захоронения дяди", — рассказывает племянник Самсона Хашимовича Астамур Еник.

Самсон Еник умер в апреле 1943 года в концлагере от мучительной болезни кишечника. Похоронен солдат в городе Псков.

По словам Астамура Еник, в ближайшее время они с семьей планируют поехать к месту захоронения родственника.

Курсанты Сухумского высшего общевойскового училища со всей ответственностью отнеслись к поставленной задаче.

"Мы тоже носим военную форму и знакомы с солдатской жизнью. Общими усилиями находили списки пропавших без вести, погибших узников концлагерей на сайте Министерства обороны России. Нам помогали переводить информацию с немецкого языка, сверяли с нашими списками. Затем ходили по старым адресам, опрашивали родственников. Также выяснялось, что многие из них переехали за рубеж. Как-то раз по указанному адресу мы подошли к заброшенному дому. Получив разрешение, зашли внутрь и на полу нашли документы бывшего хозяина, того самого солдата, которого разыскивали. Затем связались с родней и отправили им справку, в которой указано место захоронения", — рассказывает курсант Юрий Кузнецов.

По словам курсантов, сообщать родным и близким весть, которую они ждали десятки лет, очень волнительно.

"Эти трогательные моменты навсегда останутся в нашей памяти", — отмечают солдаты.

Автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов пояснил, что в дальнейшем они будут узнавать и о судьбах узников, которые были освобождены из немецких концлагерей, но задержаны органами власти Советского Союза.

Помимо Гагры подобные мероприятия уже были проведены в городах Гудаута, Сухум, Гал, а также в селах Кутол и Члоу, в ближайшее время будут организованы встречи в городе Очамчыра и в Гулрыпшском районе. Семьдесят семей получили информацию о своих пропавших без вести родственниках в рамках проекта "Возвращение имени".

Заместитель главы администрации Гагрского района Гайк Чилингарян и военный комиссар района Дмитрий Хагба выразили огромную благодарность автору проекта и всем, кто его поддержал, за проделанную работу.