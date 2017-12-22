Жизнь под напряжением: история заслуженного энергетика Абхазии

Историю Виктора Вершинина, который волею судеб попал в Абхазию, переквалифицировался из "гуманитария" в энергетика, став работать на Ткуарчалской ГРЭС, и о выборе, перед которым он встал во время грузино-абхазской войны, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Виктор Вершинин родился в Белоруссии, окончил там школу, но в силу жизненных обстоятельств судьба его забросила в город Ткуарчал.

"Это было семейное решение. Дело в том, что у меня здесь, в Абхазии, жила сестра. Она была замужем за абхазом. Нашей семье в материальном плане жилось трудновато. И потому сестра решила забрать меня после окончания школы. Она сказала родителям, что я поступлю в вуз в Абхазии и начну работать", — вспоминает Вершинин.

Тогда Абхазия, в особенности Ткуарчал, развивалась стремительными темпами. Многие мечтали жить и работать в Ткуарчале, но не у всех это получалось.

Виктору Вершинину в этом плане повезло. Сразу же после переезда в Абхазию он едет в Тбилиси, где поступает на заочное отделение в Политехнический институт и сразу же устраивается на работу в Ткуарчалскую ГРЭС.

"Это было престижное предприятие, и тогда не каждый даже специалист мог устроиться в ГРЭС. Мне повезло. Поступил на Ткуарчал ГРЭС 18 декабря 1965 года. В жизни никогда не думал, что буду энергетиком. Я вообще гуманитарий хороший. Но так решила за меня судьба. По совету зятя устроился в электролабораторию. И, пережив уже многое, я понял, что везде мне судьба благоволила", — считает Вершинин.

В электролаборатории Виктор Леонидович был приставлен к опытным специалистам, которые учили его азам физики.

© Фото: Личный архив Виктор Вершинин в годы молодости на Ткварчельской ГРЭС

"Сначала занялись монтажом. Потом помаленьку начали обучать меня простейшим схемам. Вникать в суть работы было очень сложно. Но мне помогали общие знания, которые давали в нашей советской школе. Среднее образование давало все, начиная от столярки, слесарки. Небольшой трудовой опыт, который привили в школе, очень сильно мне помог", – рассказывает энергетик с 45-летним стажем.

Но больше всего впечатлило романтичного Виктора Леонидовича, который в душе все-таки оставался гуманитарием, не динамика работы в ГРЭС, а то, что на таком огромном предприятии, состоявшем в основном из электрооборудования, машин и турбин, вырабатывавших масло, нашли место для красивого внутреннего сада с цветами.

"Рядом с местом, где находились турбины, раскинулся сад с розами. Тишина, гул машин, доносящийся издалека, и цветы – китайская роза. Я очень любил это место", — делится своими воспоминаниями он.

Так Виктор Вершинин втянулся в занятие энергетикой и с удовольствием стал работать. Он окончательно решил обосноваться в Ткуарчале, женился, обзавелся семьей.

© Sputnik Сария Кварацхелия Виктор Вершинин в годы молодости на Ткварчельской ГРЭС

Война: уйти нельзя остаться

Вскоре война настигла Виктора Леонидовича и его семью. Тогда еще он продолжал работать в Ткуарчалской ГРЭС.

"Когда началась война, моя дочь уже училась в России, а сын только-только окончил школу. Когда мы поняли, что война разразилась не на шутку, то решили с женой, что нужно спасать детей и себя. Мы успели на последний автобус, который отправлялся из Ткуарчала в Гудауту. Честно признаюсь, я уже с собранными вещами шел к автобусу, и оставалось несколько шагов. Я все больше и больше спиной чувствовал взгляды людей в мою сторону. В тот момент чувствовал себя предателем. Понимал, что не могу оставить людей, с которыми я прожил большую часть жизни, в беде. Отправил семью последним рейсом. Сам же остался", — признался он.

В первые месяцы войны ГРЭС не переставала работать. Она заправлялась маслом, которое получалось добывать.

"До декабря город обеспечивался энергией. Энергия была необходима для заводов, которые перестроились на производство оружия для обороны Ткуарчала. Но подача энергии прекратилась примерно в декабре 1992 года, так как масло стало уходить на другие нужды фронта", — констатирует энергетик.

Виктор Вершинин застал и точечный обстрел ГРЭС из "сушек", во время которого была повреждена труба, в середине которой и сегодня видна дыра от ракеты.

"Тогда они обстреляли, как будто по наводке завод по изготовлению оружия, ГРЭС и множество других зданий. На ГРЭСе тогда погиб один из наших сотрудников. Я стал очевидцем этого страшного события. Мы сразу же побежали на предприятие, когда увидели, как ракета попала в трубу. Оказалось, что не только ракета попала в трубу, но и одна из бомб упала на крышу ГРЭС, крыша обвалилась, сотрудник оказался под грудой техники. Он еще часа два был жив, просил о помощи. Мы пытались его вытащить, но не смогли", — вспоминает он страшные события войны.

© Sputnik Сария Кварацхелия Виктор Вершинин

Самый тяжелый этап

После окончания войны электроэнергия в Абхазии была восстановлена не сразу. Да и многих специалистов, которые трудились в советское время, уже не было. Виктор Вершинин вместе с 12 своими коллегами решили собраться и восстановить подачу энергии. Начали они с родного Ткуарчала, где в 1994 году дали "напряжение".

"Свет получили. Все кричали "ура". Сначала свет дали городу, потом всему району. Мы были очень рады, что своими руками все отремонтировали", — говорит Вершинин.

Однако по всей республике возобновить подачу энергии получилось лишь к 1996 году.

"Было очень много сложностей. Нужно было ремонтировать станции и подстанции. А наша группа была небольшой", — говорит Вершинин.

Вскоре после войны Виктора Леонидовича переводят в Сухум, где он продолжает работать и сегодня начальником электроцеха.

Неделю назад президент Абхазии отметил работу Вершинина, одного из самых старейших энергетиков республики, званием "Заслуженный энергетик". Как признается Виктор Леонидович, он третий по списку, кто получил в республике это звание.

По мнению энергетика чуть ли не с полувековым стажем, Абхазия имеет большой энергетический потенциал.

"Недавно я читал, что Абхазия – одна из ведущих стран в плане энергоресурсов. По статистике, около 150 рек, которые можно превратить в электроэнергию, есть в нашей республике. Будущее абхазской энергии, конечно, в гидроэлектростанциях", — считает он.