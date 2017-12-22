Адгур Лушба: безналичные расчеты нужны для прозрачности движения денег

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Безналичные расчеты нужны для прозрачности движения денежных средств между участниками хозяйственной деятельности, сказал в интервью корреспонденту Sputnik заместитель главы Администрации президента Абхазии Адгур Лушба, комментируя Указ президента о мерах по упорядочению налично-денежного обращения.

"Когда безналичный расчет происходит через банки, по банковским счетам, достигается прозрачность движения денежных средств и выполнение хозяйственных обязательств участниками этого процесса", — подчеркнул Адгур Лушба.

Указ направлен на активизацию безналичных расчетов между хозяйствующими субъектами, а также на то, чтобы сделать хозяйственно-финансовые операции более прозрачными, добавил он.

Замглавы Администрации президента Абхазии подчеркнул, что со вступлением Указа в действие с 1 января 2018 года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели должны осуществлять расчеты между собой исключительно в безналичном порядке.

Согласно Указу президента, организации и индивидуальные предприниматели обязаны хранить денежные средства, превышающие установленный лимит остатка наличных денег в кассе, на действующих банковских счетах.

© Фото: Томас Тхайцук Ограничения во имя бизнеса: детали нового постановления Кабмина

"Лимит остатка устанавливается обслуживающими банками, существует схема проведения расчетов, которые осуществляет банк. Схема проведения расчетов связана с тем, как предприятие сдавало за предыдущий период денежную выручку, и в зависимости от объемов поступления наличных денежных средств предприятий на их расчетные счета будет осуществляться расчет лимита кассы", — говорит Лушба.

По его словам, банк имеет определенную формулу этого расчета.

"Мы считаем, что это будет достаточным условием для того, чтобы в пределах лимита эти предприятия и индивидуальные предприниматели хранили деньги в своих кассах. Здесь есть небольшое новшество, которое отличает предыдущие аналогичные нормативные акты, мы сняли все ограничения на расчеты между предприятиями и организациями в пределах установленного лимита", — подчеркнул он.

В пределах установленного лимита предприятия, организации и индивидуальные предприниматели могут проводить расчеты и наличными средствами.

"Лимиты устанавливаются индивидуально, и это показывает только формула расчета, которая будет предоставлена самим банком. Ранее такая форма существовала, однако последние два года в связи с тем, что предыдущий Указ не предусматривал этой нормы, она, по сути дела, ушла в сторону, сегодня мы ее восстанавливаем и думаем, что это даст полную самостоятельность предприятиям в части расходования средств в пределах лимита", — отметил замглавы Администрации президента.

Адгур Лушба заметил, что остальные денежные средства предприятия должны будут хранить на расчетных счетах в банке.

Он также прокомментировал пункт Указа, в котором говорится о том, что организации открывают банковские счета в кредитных организациях, расположенных за пределами Абхазии с уведомлением Министерства по налогам и сборам республики.

"Это делается также для того, чтобы наш главный фискальный орган – Министерство по налогам и сборам — владел информацией о наличии счетов у наших предприятий за пределами республики. Данная норма предусмотрена и действующим законодательством о банках и банковской деятельности и другими законодательными актами, что наши имеют право открывать расчетные счета за пределами Абхазии, однако элемента уведомления об этом и обязательности реформирования налоговых органов не было", — подчеркнул Лушба.

Сегодня организации, предприятия и индивидуальные предприниматели ведут расчеты между собой по смешанной схеме, рассказал он.

"Есть, конечно, предприятия, которые осуществляют свои расчеты исключительно в безналичном порядке, однако у нас есть серьезные основания полагать, что достаточно большие обороты скрываются за расчетами наличными, и именно для пресечения таких фактов и установления правил и направлено действие настоящего Указа", — заметил Лушба.

По его словам, Указ президента носит временный характер, так как многие его нормы со временем будут постепенно терять свою актуальность.

"Например, с принятием закона о валютном регулировании, будет введено такое понятие как паспорт сделки между хозяйствующими субъектами, это особенно касается взаимоотношений с партнерами за пределами Абхазии, тогда будет видна прозрачность этих отношений. А до введения закона о валютном регулировании двумя пунктами предусмотрен порядок использования ввоза и вывоза денежных средств, порядок и сроки, за которые эти денежные средства, либо товары, приобретенные на эти деньги, должны быть возвращены в Абхазию", — говорит он.

Адгур Лушба также выделил несколько пунктов Указа президента, к примеру, пункт, направленный на деятельность Министерства по налогам и сборам.

"Несколько поручений предполагают, что Министерство по налогам и сборам должно будет подготовить и внести предложение по вопросам применения контрольно-кассовой техники, которая имела бы возможность передачи онлайн данных в определенную базу", — сказа Адгур Лушба.

Заместитель главы администрации президента отметил, что Министерству по налогам и сборам дано такое поручение для того, чтобы выработать необходимую нормативно-правовую базу для последующего внедрения контрольно-кассовой техники, которая будет обязательна для применения при расчетах.

"Кроме того, здесь есть нюанс, который поручает Национальному банку предоставить предложение по возможности уже в 2019 году введение такой формы пополнения своих расчетных счетов не в самом банке непосредственно, а через терминалы", — добавил он.

Согласно Указу, предполагается, что хозяйствующий субъект будет иметь возможность, не приходя в банк, положить деньги через банкомат на свой расчетный счет. Кроме того, Национальному банку Абхазии дано поручение, чтобы хозяйствующие субъекты, предприниматели могли осуществлять налоговые платежи дистанционно через банковские терминалы.