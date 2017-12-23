23 декабря 1992 года: планируется новое наступление

Оставшись одна в городе, оккупированном грузинами, пенсионерка Людмила Тарнава описывала свой тяжелый быт в дневнике.

"Опять ходят к колодцу на нашей улице. Вычерпывают за день его до дна. В городе снова нет воды, опять какая-то авария. Ночью сильно стреляли. Просыпалась от залпов. Мне показалось, что отсюда начали новое наступление на Гудаутский район. Очень болела голова, плохо спала. И все думала-думала: "Бедные парни. На улице холодрыга, костров ночью разжигать нельзя. Представляю каково им. Очень жалею их", — пишет пенсионерка.

На второй день Людмилу Тарнава посетила соседка эстонка в подавленном настроении.

"На ухо шепнула мне, что ей сказали, что через несколько дней здесь начнется война. "Но разве она уже не идет?" — спросила я. — Очевидно, она подразумевала новое наступление", — пишет в дневнике Тарнава.