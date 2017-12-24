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24 декабря 1992 года: странные "англичане" и опасное одиночество

© Фото: предоставлено Музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (134)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оставшись одна в городе, оккупированном грузинами, пенсионерка Людмила Тарнава описывала свой тяжелый быт в дневнике.

"Соседка по площадке сказала мне, когда я пришла с работы, что приходили двое мужчин бородатых из Красного Креста. Один говорил по-английски. Жаль, что меня не оказалось дома. Они ушли. Сказав, что придут еще или пришлют письмо. Странные англичане! Откуда им известен мой адрес? И причем письмо, какое письмо они мне пришлют? Я никому ничего не писала, тем более в Красный Крест", — говорится в дневнике.

Людмила Тарнава предполагает, что это могут быть обыкновенные воры и пришли на разведку.

"Одинока, абхазка! Тем более, что на другой день я услышала, что в доме на улице Эшба па пятом этаже в тот же день, когда приходили эти "иностранцы" ко мне, была убита русская одинокая женщина, предварительно ими ограбленная. Вот и открывай двери Красному Кресту! Никому не верю и говорить буду лишь в присутствии соседей. Если они и вправду англичане. Возможно, они просто хотели узнать, как ко мне относятся соседи – грузины и с такой миссией прислали их сюда. Но все это мне подозрительно. Идет война, убить могут от чего хочешь", — писала Тарнава.

Sputnik Абхазия рассказывает об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (134)



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