Милена Тачулия: я довольна результатом конкурса "Ты супер! Танцы"

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия в интервью Sputnik Абхазия сказала, что довольна восьмым местом, которое она заняла по итогам конкурса.

"Я думала, что войду хотя бы в пятерку, но я и так довольна результатом, так как я уже победитель, потому что вышла в финал, некоторые детки не прошли даже в полуфинал. Я считаю себя уже победителем, я прошла кастинг, первый, второй и третий туры и оказалась в финале", — говорит она.

Что касается танца в финале, то эта была роль девочки из будущего, рассказала Милена Тачулия.

"Я смотрела на все как-то по-другому, смотрела на мир совершенно иначе. Не знаю почему, но мне не было сложно исполнять этот танец. Я со стороны видела себя в этом образе, мне он понравился, то, что я такая инопланетная, что я необычная", — подчеркнула танцовщица.

Она поделилась, что танцевать на платформе для нее было необычно.

"Площадь была 2x3, во-первых, я боялась поскользнуться, упасть на площадке. Надо было ориентироваться и не бояться, меня успокаивали хореографы, продюсеры, говорили, чтобы я не боялась. Я поверила в себя, вышла, представила, что я на какой-то другой планете", — сказала Милена.

Милена Тачулия рассказала и о других танцах с которыми она выходила на сцену проекта "Ты супер! Танцы".

"В народных танцах я чувствую себя в "своей тарелке", потом мне предложили новый стиль контемп и мне было легко в этом направлении. В начале было очень сложно, потому что в Абхазии мы не танцевали именно такой стиль, но здесь со мной были хореографы, которые поддерживали меня, которые давали мне огромный опыт, и за это им огромное спасибо", — подчеркнула она.

По словам Тачулия, танцевальный проект дал ей уверенность в себе.

"Я стала сильнее и я занималась с лучшими хореографами России, потому что заниматься у них, это мечта каждого танцора. Я благодарна судьбе, потому что у меня были такие хореографы. И то, что в финале я заняла восьмое – последнее место, это меня больше подтолкнуло к моей цели, что я должна больше работать над собой и верить в себя и идти вперед несмотря ни на что", — сказала Милена Тачулия.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.