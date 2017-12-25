В новом "свете": как Ткуарчал готовится к Новому году

О том, как в Ткуарчале готовятся к Новому году, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Новогоднюю елку в Ткуарчале наряжают, как и каждый год, на площади перед Дворцом культуры, где обычно собираются горожане.

"Это место сбора всех жителей Ткуарчала. Елка синтетическая. Если сравнивать с предыдущими годами, то сейчас она будет более красочной, потому что в этом году администрация закупила больше ярких игрушек, бантов и лампочек на елку. Игрушки трех цветов – красные, синие и золотистые. На новогодней красавице будет 250 шаров и 50 бантов", – рассказала начальник отдела культуры при администрации города Рита Ажиба.

Оформление рождественского дерева в этом году немного затянулось из-за того, что в городе на протяжении двух недель идут дожди.

"Поставили давно, а вот оформить ее до конца не представляется возможным – постоянно идут дожди", — жалуется начальник отдела культуры.

В этом году елка стоит на полутораметровом пьедестале, чтобы у впечатленных яркими игрушками детей не было соблазна их снять.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скромно, но со вкусом: Гудаута готовится к Новому году

"Дело в том, что дети хотят оставить на память что-нибудь от Нового года и потому снимают игрушки, которые украшают нижнюю часть елки. Но, чтобы сохранить красоту дерева, мы поставили елку на пьедестал высотой полтора метра", – объяснила Ажиба.

Рождественское дерево, по ее словам, особо удивляет детей и взрослых ночью, когда зажигаются огни, и елка предстает перед ними в новом "свете".

Рядом с елкой будут стоять две светящиеся скульптуры: петух – символ уходящего года и собака – символ наступающего.

"По нашей задумке, собака провожает уходящего петуха. Светящиеся скульптуры будут украшать площадь рядом с елкой. Думаю, будет очень красиво и ярко", – сказала начальник отдела культуры.

31 декабря возле елки так же, как и в предыдущие годы, планируют поставить Деда Мороза и Снегурочку.

"Дети любят фотографироваться рядом с ними. Это мы делаем каждый год, и этот год не исключение", — сказала Ажиба.

Не только елка

Перед Новым годом в Ткуарчале собираются проводить утренники, концерты и шоу, которые, как рассказала Рита Ажиба, приятно удивят жителей города.

Праздничные мероприятия начинаются с 28 декабря. Из России приезжает коллектив с новогодней программой.

© Sputnik. Александр Гальперин Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

"Коллектив этот не бесплатный. Билеты продаются, но администрация города решила сделать подарок горожанам и оплатила концерт. Так что для жителей Ткуарчала новогодний концерт будет бесплатным", — отметила Рита Ажиба.

29 декабря с утра до самого вечера во Дворце культуры для детей будет проходить новогодний утренник.

"Так как ежегодные детские утренники мы проводим во Дворце культуры, то сцену украсили еще одной елкой. Детям в этот день мы будем дарить подарки. Администрация закупила 120 плюшевых собачек. Помимо этого, есть еще и другие призы для детей, но это небольшой секрет, который пока не хочется раскрывать", – с таинственной улыбкой сказала начальник отдела культуры.

В этот же день, в 17.00 во Дворце культуры состоится концерт Ткуарчалской группы КВН "Дождевой удар", который подготовил для всех жителей города новогодний юмористический концерт.

"Концерт организован силами самих жителей города. Он абсолютно бесплатный. Также здесь будет лото. Разыгрываются призы от 250 до 5000 рублей", — отметила Ажиба.

Но на этом праздничная программа города не завершается. 30 декабря в городе представят лазерное шоу. Кульминацией станет общегородская дискотека, которая состоится 31 декабря после полуночи, и завершится все грандиозным фейерверком.