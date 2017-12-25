"Новогодняя сказка" для особых детей

Новогодний праздник у елки для детей с ограниченными возможностями республиканского реабилитационного центра Абхазии состоялся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" 25 декабря.

Sputnik, Анжелика Бения.

Новый год – время волшебства и веселья Если взрослые постепенно стали забывать это праздничное ощущение, когда ждешь чуда от сказочного волшебника, то дети верят, что Дед Мороз существует и обязательно исполнит их желания.

Особенно сильно в этом чуде нуждаются дети, жизнь которых неполноценна, дети с ограниченными возможностями.

Чего только не происходило с ребятами в "Новогодней сказке", которая прошла в культурно-деловом центре "Дом Москвы". Дети пели песни с Черной Кошкой (каждый второй дергал ее за хвост, чтобы наказать ее за пакости), фотографировались с Миньоном, водили хороводы, танцевали вместе со Снегурочкой, но когда настало время подарков, дети немного приутихли, ведь для того, чтобы получить их, нужно было рассказать стишки.

© Sputnik Анжелика Бения Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями

Вспомнить и рассказать стих не всем было просто, но вскоре дети собрались, окружили Дедушку и два красных мешка стремительно стали пустеть. Как только не пытались дети обратить на себя внимание: стихи про пушистый снежок, Новый год, День Бородина, а когда не получалось у детей, стишки читали родители.

12-летний Даниил Лашевский вместе с другом Анриком не водили хоровод вместе с Дедушкой и Снегурочкой.

"Научиться ходить – желание, которое должно сбыться", – поделился Даниил.

© Sputnik. Александр Гальперин Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

Мальчик рассказал и о других желаниях: если, вдруг, в этом году "нельзя ходить", он хочет "не игрушечную машинку" или арбалет. Еще уточнил, что в будущем он хочет лечить зубы как мама.

Республиканский центр для детей с ограниченными возможностями функционирует в Абхазии уже два года. Реабилитационное лечение в центре проходят дети с ДЦП и другими нарушениями.

Минздрав и впредь будет оказывать особое внимание подведомственному учреждению, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"В открытом несколько лет назад центре мы попытались создать все условия для проведения всех необходимых образовательных, оздоровительных и реабилитационных процедур. Мы намерены и впредь развивать данное учреждение и подведомственные отделения по всей республике для того чтобы максимально обеспечить все необходимые условия нашим детям", – сказал Цахнакия.

© Sputnik Анжелика Бения Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями

Нельзя оставаться в стороне, когда есть возможность осуществить мечту ребенка, которому в жизни повезло меньше, чем большинству, добавил министр.