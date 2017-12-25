22:12 25 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями

"Новогодняя сказка" для особых детей

© Sputnik Анжелика Бения
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазия готовится к Новому году (28)
10010

Новогодний праздник у елки для детей с ограниченными возможностями республиканского реабилитационного центра Абхазии состоялся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" 25 декабря.

Sputnik, Анжелика Бения.

Новый год – время волшебства и веселья Если взрослые постепенно стали забывать это праздничное ощущение, когда ждешь чуда от сказочного волшебника, то дети верят, что Дед Мороз существует и обязательно исполнит их желания.

Особенно сильно в этом чуде нуждаются дети, жизнь которых неполноценна, дети с ограниченными возможностями.

Чего только не происходило с ребятами в "Новогодней сказке", которая прошла в культурно-деловом центре "Дом Москвы". Дети пели песни с Черной Кошкой (каждый второй дергал ее за хвост, чтобы наказать ее за пакости), фотографировались с Миньоном, водили хороводы, танцевали вместе со Снегурочкой, но когда настало время подарков, дети немного приутихли, ведь для того, чтобы получить их, нужно было рассказать стишки.

Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями
© Sputnik Анжелика Бения
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями

Вспомнить и рассказать стих не всем было просто, но вскоре дети собрались, окружили Дедушку и два красных мешка стремительно стали пустеть. Как только не пытались дети обратить на себя внимание: стихи про пушистый снежок, Новый год, День Бородина, а когда не получалось у детей, стишки читали родители.

12-летний Даниил Лашевский вместе с другом Анриком не водили хоровод вместе с Дедушкой и Снегурочкой.

"Научиться ходить – желание, которое должно сбыться", – поделился Даниил.

Архивное фото
© Sputnik. Александр Гальперин
Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

Мальчик рассказал и о других желаниях: если, вдруг, в этом году "нельзя ходить", он хочет "не игрушечную машинку" или арбалет. Еще уточнил, что в будущем он хочет лечить зубы как мама.

Республиканский центр для детей с ограниченными возможностями функционирует в Абхазии уже два года. Реабилитационное лечение в центре проходят дети с ДЦП и другими нарушениями.

Минздрав и впредь будет оказывать особое внимание подведомственному учреждению, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"В открытом несколько лет назад центре мы попытались создать все условия для проведения всех необходимых образовательных, оздоровительных и реабилитационных процедур. Мы намерены и впредь развивать данное учреждение и подведомственные отделения по всей республике для того чтобы максимально обеспечить все необходимые условия нашим детям", – сказал Цахнакия.

Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями
© Sputnik Анжелика Бения
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями

Нельзя оставаться в стороне, когда есть возможность осуществить мечту ребенка, которому в жизни повезло меньше, чем большинству, добавил министр.

Темы:
Абхазия готовится к Новому году (28)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Три дня без света

    Южная Осетия третьи сутки живет без света, ответственные службы пытаются решить проблему – авария на ЛЭП произошла в высокогорной местности.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным
    Широкие возможности

    Президент Ильхам Алиев обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным ряд проектов, включая расширение возможностей по импорту и экспорту.

  • Армянские вина
    Винная карта

    Армянское вино будут пить не только в Армении и России, но и в странах Европы и Азии. В ближайшем году республика закрепит позиции на "винной карте" мира.

  • Карачаганакское месторождение
    Позже поговорим!

    Спор властей Казахстана с консорциумом акционеров, разрабатывающих Карачаганакское месторождение газа, будет урегулирован позже - до конца марта 2018 года.

  • Автомобили марки Ravon, которые будут производить АО ДжиЭм Узбекистан в Кыргызстане в 2018 году
    Центр автопрома

    Узбекистан планирует начать производство четырех моделей автомобиля Ravon и автобусов Isuzu в Кыргызстане в 2018 году.

  • Нефтеперекачивающая станция
    Нефть пошла!

    Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в первом квартале 2018 года получат от компании "Транснефть" 4,5 миллиона тонн сырья.

  • Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев
    Под напором пропаганды

    Латвийские власти решили привлечь население к слежке за говорящими по-русски, но желающих оказалось не много - всего 35 человек получили удостоверения "Общественный помощник".

  • Пресс-конференция Э. Макрона и А. Меркель в Париже, архивное фото
    Назад в будущее

    В Германии заговорили о создании Соединенных Штатов Европы; насколько реальна эта идея, и какое место в новом союзе может занять Литва – в материале Sputnik.

  • Igor Dodon la Moscova
    С рабочим визитом

    Глава Молдовы Игорь Додон вылетел с рабочим визитом в Москву по приглашению Владимира Путина для участия в неформальной встрече Президентов стран СНГ.

  • Лесоматериалы, архивное фото
    Откуда дровишки?

    В России раскрыт канал незаконных поставок леса в Таджикистан и Узбекистан: пресечена контрабанда общей стоимостью около 150 миллионов рублей.

  • Посольство Узбекистана в Вашингтоне
    Спасибо за помощь!

    США поблагодарили Узбекистан за помощь в расследовании теракта в Нью-Йорке, в совершении которого обвиняют уроженца республики Сайфулло Саипова.

  • Покупка в интернете
    Не чисты на руку

    Департамент защиты прав потребителей Эстонии предупредил о том, что некоторые местные интернет-магазины не выполняют своих обязательств.

  • Экологическая акция Час Земли
    Три дня без света

    Южная Осетия третьи сутки живет без света, ответственные службы пытаются решить проблему – авария на ЛЭП произошла в высокогорной местности.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным
    Широкие возможности

    Президент Ильхам Алиев обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным ряд проектов, включая расширение возможностей по импорту и экспорту.

  • Армянские вина
    Винная карта

    Армянское вино будут пить не только в Армении и России, но и в странах Европы и Азии. В ближайшем году республика закрепит позиции на "винной карте" мира.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мастерская елочных игрушек
Стекло, огонь и блестки: "рождение" елочных игрушек
От трубки до новогоднего украшения: как создают елочные шары
От трубки до новогоднего украшения: как создают елочные шары
История празднования Нового года
Откуда праздник к нам приходит: история Нового года

Соцсети

Sputnikabkhazia