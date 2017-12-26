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Застолье

Абхазский новогодний стол: советы от старожила из Дурипша

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
Абхазия готовится к Новому году (29)
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В канун Нового года и Ажьырныхуа, самое время подумать о праздничном столе. Старожил села Дурипш Мери Жиба рассказала корреспонденту Sputnik о том, как украсить стол изысками национальной кухни.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Для многих Новый год – праздник чуда, который сопровождается вкусным застольем. У абхазов ни одно торжество не обходится без блюд национальной кухни. Новый год – не исключение.

По словам жительницы села Дурипш Мери Жиба, в Абхазии в праздники особое внимание уделяют мясным блюдам.

"Мне сейчас 72 года, в основе праздничного стола, сколько себя помню, всегда были мамалыга, вареная говядина, курятина, приправленная аджикой", — рассказала она.

Абхазская кухня
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазская кухня

Мяса говядины варят большими кусками и прямо в таком виде ставят на стол. Праздничную трапезу нередко украшает и копченое над очагом в апацхе мясо.

"Зимой вообще у абхазов копченое мясо – практически основа даже повседневного стола. И в Новый год мы его обычно ставим", — поясняет женщина.

Празднование Ажьырныхуа в селе Отхара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Ажьырныхуа в селе Отхара

У абхазов также очень ценится индейка. Издревле Новогодний стол, который был украшен этой птицей, считался богатым.

Немного реже на праздник готовят козлятину и баранину. В основном все мясные блюда, как рассказала Мери Жиба, готовятся с использованием большого количества острых приправ, особенно аджики.

"Если говорить о других блюдах, которые мы готовим на Новый год, то это сыр сулугун, ачапа (салат из стручковой фасоли с орехами – прим.), арашы (ореховый соус) и ачашв (сырные пироги). В принципе, все это составляет любой праздничный стол у абхазов", — говорит она.

Абхазская кухня
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазская кухня

При приготовлении традиционных блюд Мери Жиба использует большое количество разнообразной зелени: базилик, мяту, укроп, кориандр, петрушку. Именно эти травы и придают блюдам несравненный аромат и вкус.

И конечно, какой Новый год без оливье? Несмотря на то, что абхазы больше всего ценят традиционную кухню, они также готовят блюда, заимствованные из других культур.

"Естественно, каждый Новый год мы готовим и другие салаты. В первую очередь, оливье. Как и в России, у нас ни один Новый год не обходится без него, потому что этот салат – символ Нового года", – объясняет Жиба.

Праздничный стол также дополняется домашними винами, чачей и безалкогольными напитками и, безусловно, мандаринами.

Вино
CC0
Вино

"Без мандарина Новый год не Новый год. Раньше мы также запекали тыкву, которую сверху украшали ягодами. Получалось очень вкусно. В детстве мама также готовила амгиал (лепешка из кукурузной муки — ред.), который заменял хлеб. Но последнее время, когда появилось столько новых блюд, столько десертов и видов хлеба, амгиал и многие другие блюда, которые мы раньше готовили, конечно, подзабыли", — с ностальгией произнесла Мери Жиба.

И напоследок старожил из Дурипша отметила, что праздничный стол нужно готовить так, как желает каждый.

"Каждый готовит в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Сейчас с помощью интернета стать хорошей домохозяйкой легко. Не обязательно делать что-то традиционное. Можно посмотреть в том же интернете, как накрывают столы в других странах. И это интересно. Вот недавно мне внучка рассказала, что в Европе на праздник могут приготовить один салат, нарезать фруктов и купить бутылку вина. Я за все, но только не за такой стол. В Новый год нужно готовить так, чтобы не только накормить, но и перекормить своих родных", — шутит Мери Жиба.

Темы:
Абхазия готовится к Новому году (29)



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