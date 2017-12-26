Минздрав Абхазии подпишет соглашения о сотрудничестве с российскими клиниками

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия с рабочим визитом посетил Москву с 18 по 21 декабря.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. В 2018 году Министерство здравоохранения Абхазии подпишет соглашения о сотрудничестве с несколькими ведущими клиниками России, об это сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

© Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА Минздрав Абхазии будет сотрудничать с Российской медакадемией

"В ходе поездки в Москву состоялись встречи с руководством Российского онкологического научного центра имени Блохина, Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Достигнута договоренность о подписании в ближайшей перспективе двусторонних соглашений о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Абхазии и данными клиниками. Также подписано соглашение о сотрудничестве между Минздравом Абхазии и Российской медицинской академией последипломного образования", — цитирует пресс-служба министра Тамаза Цахнакия.

Сотрудничество, как передает пресс-служба, предполагает взаимодействие в области медицинского последипломного образования врачей, совместных научно-практических мероприятий, выполнение научных работ, оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Абхазии.

"Первым шагом в реализации этих планов станет визит в конце января, начале февраля генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, члена-корреспондента РАН, профессора Сергея Бойцова. Центр окажет помощь в организации медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом на современном этапе, в совершенствовании кардиологической службы в республике", — отметил министр здравоохранения.

В ходе рабочей поездки в Москву министра здравоохранения Абхазии состоялись встречи в департаменте лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения России, где обсуждались вопросы реализации соглашения о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан.

"Регистр инвалидов, подготовленный Минздравом Абхазии, принят к рассмотрению, чтобы к моменту ратификации соглашения Государственной Думой незамедлительно начать работу по реализации договоренностей", — передает пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Абхазии с рабочим визитом посетил столицу России с 18 по 21 декабря.