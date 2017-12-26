Шерстяные зайцы, фетровые сердца: "мягкий" промысел Илоны Жиба

Илона Жиба, выпускница Сухумского художественного училища по специальности декоративно-прикладное искусство, создает оригинальные игрушки из фетра и шерсти. О том, как правильно валять шерсть и какие образы можно создать из фетра, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

Илона Жиба занимается изготовлением игрушек из фетра и шерсти уже три года. К этому увлечению она пришла совсем неожиданно, но на сегодняшний день оно занимает значительную часть ее жизни.

"Уже несколько лет я мастерю игрушки из фетра и шерсти, но все началось на одном из занятий с детьми. Как обычно, мы сидели, рисовали маслом и акварелью, лепили из пластилина, мои ученики стали уговаривать меня смастерить что-нибудь новое и необычное. Моя ученица Настенька предложила смастерить что-нибудь из шерсти, утверждая, что это не так сложно, но я этим никогда не занималась, и как я могу научить их тому, чего сама не знаю. Но идея мне понравилась. Я посмотрела, как это делается в интернете, и за один вечер смастерила небольшого зайку", — начала свой рассказ рукодельница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Илоны Жиба

Мастерица хорошо изучила технику работы с шерстью. Используя воображение, она стала создавать новые необычные игрушки и обучать рукоделию своих учеников.

"Начинала я с самых простых форм, используя минимум бисера. Но для меня очень важно расти в любом деле, которым я занимаюсь, поэтому каждый раз я усложняю себе задачи, пытаясь совершенствоваться в своем мастерстве. Уже сегодня у меня есть такие сложные работы, которые я до сих пор не знаю, как я смогла сделать, и не уверена, что смогу повторить", — признается мастерица.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Илоны Жиба

В игрушках самое сложное и в то же время самое важное — правильно смастерить мордочку определенного персонажа. И мелкие детали особенно сложно мастерить, в работе пальцы необходимо ставить очень близко, и точно попасть иголкой очень сложно, а самой простой работой считается шар. Он служит основой и началом для всех работ, продолжает она.

"Моим первым изделием из шерсти был пасхальный зайчик. В тот год меня попросили друзья сделать к празднику пасхальные яйца, и можно сказать, с этого момента пошел процесс. Для меня было открыт новый горизонт для творчества. Продолжая свою работу, я стала смотреть много мастер-классов, я никогда не копирую работу других мастеров, но просмотр таких роликов вдохновляет меня на создание чего-то нового. Иногда на одно изделие уходят месяцы, не всегда получается сесть и сразу начать творить, много времени занимает процесс обдумывания", — говорит она.

Рабочие моменты

"Шерсть в своем начальном виде выглядит как воздушная, легкая вата. И в работе я использую специальную иголку с зазубринами. Суть процесса заключается в том, чтобы с помощью этой иголки происходит спутывание волокон внутри шерсти, которые делают изделие твердым в конце процесса. Многие мои клиенты спрашивают, почему они такие твердые и чем они забиты. Однажды я смастерила яйцо, а внутреннюю его часть отделала в виде радуги, и на вопрос, что внутри, я отвечала, что внутри радуга", — улыбается Илона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Илоны Жиба

Успех необычных игрушек был неожиданным для мастерицы.

"В детстве я всегда мечтала создавать что-нибудь своими руками, но ничего особенного у меня не получалось. А тут неожиданно пошел процесс, игрушки стали востребованными, и желающих приобрести их все больше с каждым годом. Когда люди покупают мои изделия, для меня это лучшая награда, ведь это фактически признание моего труда, и каждый, кто приобретает мою игрушку, берет частичку меня", — делится рукодельница.

Из фетра она за несколько минут собрала игрушку и отделала ее бисером. Как говорит Илона, такие сердечки были очень популярны на сухумском "Арт-маркете", от желающих их приобрести не было отбоя.

"Никогда нельзя угадать, что понравится потребителю. Стараешься делать игрушки такими, какими ты хочешь их видеть. Вот, например, мой любимый фрукт гранат, я решила сделать несколько экземпляров из шерсти, и, как оказалось, в своих предпочтениях я не одинока, мало того, любителей граната и желающих его приобрести оказалось настолько много, что мне пришлось работать не поднимая головы, чтобы он достался всем", — с удивлением призналась она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Илоны Жиба

В своей работе мастерица все делает вручную, не используя даже швейную машинку.

"Ручная работа занимает намного больше времени, и в процессе работы есть риск проткнуть пальцы иголкой, что случалось не раз. Иногда я мастерю игрушки на заказ. Одна из моих подруг попросила меня сделать ей игрушку в подарок дочке в виде морского котика, который был у нее в далеком детстве. Она принесла мне фото, где дочка держит этого котика, а я постаралась сделать его максимально похожим на оригинал. Задача была выполнена, новый котик был точной копией старого", — с воодушевлением вспоминает Илона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Илоны Жиба

Но отсутствие в Сухуме специализированных магазинов для рукоделия оборачивается для мастерицы реальной проблемой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Илоны Жиба

"Для любого мастера, проживающего здесь, нехватка материала и есть настоящая проблема. Достать что-либо в городе очень сложно, либо очень дорого", — сетует она.

Илона уже три года участвует в "Арт-маркете", а в этом году со своими творениями на ежегодной ярмарке дебютировали и ее ученики. Илона планирует и дальше развивать свое ремесло и уже придумывает новых персонажей и новые образы.