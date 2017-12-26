"Интер РАО" возместят расходы за поставку энергии в Абхазию

"Интер РАО" поставляло электроэнергию в Абхазию в течение февраля-марта 2016 года и февраля-апреля 2017 года из-за остановки ГЭС на Ингуре.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидиях из федерального бюджета для энергетической компании "Интер РАО", сообщает портал правовой информации правительства РФ.

Средства из федерального бюджета будут направлены на возмещение части затрат в связи с реализацией электрической энергии в Абхазию, говорится в документе.

"Интер РАО" поставляла электроэнергию в Абхазию в течение февраля-марта 2016 года и февраля-апреля 2017 года из-за остановки ГЭС в Грузии, которая снабжала Абхазию.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключенных между Министерством энергетики Российской Федерации и получателем субсидии.

За 2016 год компания из федерального бюджета получит около 250 миллионов рублей, а за 2017 год более 522 миллионов рублей.