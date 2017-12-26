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Промысел хамсы начался в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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24730

Встреча, посвященная чествованию работников сельского хозяйства, состоялась во вторник 26 декабря.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Зимний промысел хамсы в Абхазии начался, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба на встрече с работниками отрасли во вторник 26 декабря.

Хамса.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ардзинба о квоте на вылов хамсы: 20 тыс тонн - не много для Абхазии

"Вы знаете, что в прошлом году мы не смогли выловить хамсу в достаточном количестве. Из установленной квоты в 40 тысяч тонн, нам удалось поймать только около 10,5 тысяч тонн, так как рыба не подошла к нашим берегам", — подчеркнул министр.

По его словам, на данный момент выловлено 2 800 тонн хамсы. Он выразил надежду на то, что показатели вылова рыбы в этом году будут выше предыдущего года.

Согласно установленной правительством Абхазии квоте, у побережья республики можно выловить 20 тысяч тонн хамсы.

Комментируя установленные квоты, начальник рыбного отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии Давид Гадлия ранее отмечал, что ежегодно перед началом путины хамсы Институт экологии Абхазии совместно с Институтом Азово-Черноморского рыбного хозяйства проводят исследования и предоставляют справку в Минсельхоз Абхазии, где указаны объемы запасов рыбы и допустимого улова.

"На основании этой справки уже Кабинет Министров принимает постановление. Если вдруг будет много рыбы, были случаи, когда увеличивали квоту на основании заключения института", — говорил специалист.

Ранее председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал, что сокращение квоты с 40 тысяч тонн до 20 тысяч тонн связано с проведенными исследованиями. Запас хамсы оценивается Институтом экологии в 80 тысяч тонн, однако разрешено выловить только 20 тысяч.




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