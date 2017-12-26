Внешняя политика и не только: Даур Кове подвел итоги 2017 года

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел пресс-конференцию по итогам работы внешнеполитического ведомства республики в 2017 году. Какие моменты выделил глава дипведомства и какие результаты достигнуты, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

Дипломатический "аперитив" и доклад

В пресс-центре МИД Абхазии красовалась новогодняя елка, а легкое удивление со стороны журналистов и ряд вопросов вызвало шампанское на столе. Прежде чем начать официальную часть встречи, Даур Кове с бокалом "шипучего" напитка поздравил журналистов с наступающим праздником, а сотрудники ведомства вручили им подарки. Общий тост с пожеланиями плавно перерос в адресный – Виталий Шария отмечал свой день рождения.

С этой позитивной ноты и началось подведение итогов работы МИД Абхазии за 2017 год. Свой отчет Даур Кове начал со слов о том, что внешнеполитическое ведомство страны в своей деятельности руководствуется базовыми и приоритетными установками, о которых говорил в ежегодном послании к Парламенту республики президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Эти установки, добавил он, включают в себя укрепление и активизацию абхазо-российского сотрудничества, стратегического партнерства, достижение широкого международного признания, установление новых контактов, участие в процессах Евразийской интеграции, создание необходимых внешних условий социально-экономического и гуманитарного развития.

"Хочу отметить, что мы трезво оцениваем текущую международную ситуацию и отдаем себе отчет в том, что международная конъюнктура далеко не во всем благоприятно складывается в интересах Абхазии. Понимая это, мы движемся в наиболее оптимальном и эффективном направлении в сложном контексте мировых политических процессов", — подчеркнул Кове.

Министр в очередной раз подчеркнул, что во внешней политике Абхазия ориентируется на поддержку своего стратегического союзника – Российскую Федерацию, которая помогает республике уверенно двигаться вперед и обеспечивает безопасность в сложных геополитических условиях. Это, по словам Кове, отражено в Договоре о стратегическом партнерстве между двумя странами от 24 ноября 2014 года.

Список уже подписанных договоров, которых на сегодняшний день более 130, скоро может пополниться соглашением об урегулировании двойного гражданства, над текстом которого идет работа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: придаем основополагающее значение укреплению абхазо-российских отношений

"Отмечу, что в подготовленном абхазской стороной проекте соглашения отражены все наиболее важные для граждан нашего государства положения. Что касается вопросов приобретения абхазского гражданства, они будут регулироваться законодательством о гражданстве Республики Абхазии", — подчеркнул министр.

Важнейшее значение для дальнейшего развития и углубления абхазо-российских отношений Даур Кове видит в тесном сотрудничестве глав государств. На встрече Рауля Хаджимба с Владимиром Путиным в августе 2017 года, по мнению министра, прошло обсуждение широкого круга вопросов в доверительной атмосфере.

"По итогам этой встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в области страхования, предусматривающее оказание бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования России. А состоявшийся в апреле 2017 года визит главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию, приуроченный к открытию нового комплекса зданий Российского посольства – красноречивое подтверждение особого характера межгосударственных отношений", — сказал Кове.

Женевские дискуссии и новые контакты

Женевские дискуссии Даур Кове оценил как единственную международную площадку, где Абхазия представлена официально и принимает полноценное участие. При этом он отметил, что к этому формату переговоров жители республики относятся скептически, и связывает это с отсутствием видимых подвижек в полномасштабном политическом урегулировании грузино-абхазского конфликта. Но, добавил министр, эти дискуссии носят длительный характер, и они перспективны.

"Мы нацелены на конкретный результат вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется. Основная задача абхазской стороны заключается в подписании с Грузией соглашения о невозобновлении боевых действий. Эти дискуссии проходят при посредничестве ООН, ОБСЕ, ЕЭС, а также при посредничестве России и США. К сожалению, все остальные международные площадки для нас полностью закрыты, и именно поэтому нам надо продолжить участие в этом формате", — подчеркнул министр.

© Sputnik. Владимир Федоренко Безрезультатный: прошел 42 раунд Женевских дискуссий

Женевские дискуссии дают и практические результаты, добавил Кове, к примеру, в рамках этой площадки проводится работа по восстановлению архивных материалов, уничтоженных в период войны с Грузией.

На этой площадке также удалось обратиться к представителям международного сообщества с просьбой обратить внимание на проблему в Абхазии с мраморным клопом и оказать поддержку в решении этого вопроса.

"На данном этапе по линии международных структур планируется оказание практической помощи в преодолении этого экологического кризиса. К сожалению, мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда грузинские чиновники пытаются переиграть информацию и обратить ее в свою сторону. Наше обращение было к международным структурам и та помощь, которая будет нам оказана, придет исключительно от них, но никак не от Грузии", — заявил Даур Кове и добавил, что в Женеве обсуждается ряд вопросов гуманитарного характера.

На пресс-конференции министр иностранных дел Абхазии рассказал о работе дипведомства по установлению новых зарубежных контактов, а 2017 год он назвал достаточно успешным в этом направлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Науру о признании Абхазии: на нас давят США и Грузия

"В 2017 году была продолжена углубленная работа с государствами, признавшими суверенитет Абхазии, а также по установлению новых зарубежных контактов. За этот отрезок времени нашу страну посетили президент России, Южной Осетии, ПМР, Науру. Мы наблюдаем постоянно растущий уровень противодействия со стороны Грузии и ее западных союзников, однако, несмотря на все существующие препятствия, наша работа будет продолжена, более того в 2018 году еще больше ее активизируем", — заверил Кове.

Министр подробно остановился на зарубежных поездках в 2017 году в Республику Никарагуа, Венесуэлу, САР, Францию, Южную Осетию, Нагорный Карабах, ПМР, Израиль, Италию. Руководству и сотрудникам МИД республики удалось провести в ходе каждой из этих поездок важные встречи на различных уровнях, заявить о позиции Абхазии по ряду вопросов, ее интересах, готовности вести диалог и продвинуть позитивный имидж страны.

Молодое поколение дипломатов Абхазии

Уходящий год, подчеркнул Даур Кове, также ознаменовался расширением деятельности Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии.

"Хотел бы подчеркнуть, что эта коммуникационная площадка, на которую возлагались большие надежды, состоялась и продолжает активно развиваться. СМД работает в тесном контакте с коллегами из МИД России, начало взаимодействия между которыми было положено в 2015 году. В целом, с момента своего основания в 2014 году СМД проделал большую работу по поддержанию преемственности традиций абхазской дипломатии, повышению профессионализма, квалификации молодых сотрудников и адаптации студентов соответствующих специальностей дипслужбы", — отметил Кове.

Объединение усилий молодых дипломатов Абхазии с коллегами из МИД России, подчеркнул министр, дает им более широкие возможности для своей деятельности и открытия для себя новых направлений в дальнейшей работе.

По мнению министра, площадка СМД способствует трудоустройству выпускников профильных факультетов, которые еще во время учебы смогут ознакомиться и влиться в область дипломатической работы.

20 октября 2017 года на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи, были приняты рекомендации по созданию международной ассоциации молодых дипломатов, сказал Кове и добавил, что в работе над принятием итогового документа приняли молодые сотрудники внешнеполитического ведомства разных стран, в том числе Абхазии.

Неотъемлемой частью работы Министерства иностранных дел Абхазии Даур Кове назвал область информации, включающую в себя не только качественное освещение деятельности этого ведомства внутри страны, но и создание условий для объективного восприятия Абхазии в мире. Полноценное развитие и совершенствование всех информационных ресурсов, считает Кове, позволит существенно продвинуться в преодолении информационного вакуума вокруг республики.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы таких ресурсов у нас стало гораздо больше. С этой целью у нас изыскиваются различные возможности для донесения нашей позиции до широкой международной аудитории, прорабатываются возможности для создания в нашей стране постоянно действующей международной площадки, которая смогла бы привлечь внимание представителей СМИ, экспертного сообщества", — сказал Даур Кове.

В 2017 году был запущен обновленный сайт МИД Абхазии с более удобным интерфейсом для широкой аудитории, активно используются социальные сети, отметил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.