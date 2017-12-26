МИД о лимите в МГИМО: экзамены будут приниматься в АГУ

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Отборочные экзамены на получение лимита в МГИМО с 2018 года будут проводиться в Абхазском госуниверситете, сообщил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове во вторник 26 декабря.

"Ежегодно мы получаем пять целевых мест для приема в МГИМО. Мы поговорили с Алеко Гварамия и решили, что со следующего учебного года экзамены будут проводиться в АГУ. Мы отходим от практики того, что экзамены принимались на базе МИД Абхазии. Я считаю это нецелесообразным с учетом того, что у нас есть вуз с прекрасным преподавательским составом", — сказал Кове.

Он добавил, что все лимиты, которые передаются МИД Абхазии, с 2018 году будут перенаправляться в АГУ, где по итогам отборочных экзаменов будут отобраны пять студентов.

На сегодняшний день около 55 студентов из Абхазии получают или уже получили образование в МГИМО, подчеркнул министр.