26 декабря 1992 года: обращение Ардзинба к генсеку ООН

26 декабря 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к Генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу-Гали.

"В связи с событиями в Абхазии, связанными с агрессией Грузии, в республике Абхазия дважды побывали представители ООН. Беседы с ними убедили нас в необходимости предоставления в ООН документа об историко-правовых взаимоотношениях Абхазии и Грузии", — говорится в обращении.

Владислав Ардзинба отметил, что без тщательного анализа историко-правовых взаимоотношений Абхазии и Грузии решение ООН может оказаться лишенным правовых оснований и необъективным.

"Мы надеемся, что ООН, как это предусмотрено ее уставом и международно-правовыми актами о правах народов и Общей декларации "О правах человека", стремится защищать в равной степени как права больших, так и малых народов. В случае рассмотрения вопроса об Абхазии в любом другом органе ООН мы настаиваем на участии представителя республики Абхазия", — обратился Ардзинба к Бутросу-Гали.