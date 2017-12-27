Рауль Хаджимба и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями

Рауль Хаджимба и Владимир Путин в поздравительных письмах выразили уверенность в том, что активная совместная работа по построению союзничества и стратегического партнерства будет продолжена.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по построению союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Кавказском регионе", – говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Рауль Хаджимба в письме выразил уверенность в том, что в следующем году и в дальнейшем под руководством Владимира Путина Российская Федерация будет продолжать свой путь сильной, сплоченной, динамично развивающейся страны.

"В уходящем году абхазо-российские союзнические отношения эффективно развивались на благо наших народов. Нам удалось достичь прогресса в деле укрепления договорно-правовой базы наших отношений, активизировать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, продвинуться по пути социально-экономического развития", – отмечено в поздравлении.

Также Хаджимба выразил общую благодарность и признательность президенту России за "особое отношение к Абхазии, за прилагаемые личные усилия, направленные на поддержку абхазского государства, обеспечение его безопасности и содействие социально экономическому развитию".