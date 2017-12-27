Малооблачную погоду обещают синоптики Абхазии на четверг

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Тулисов: солонка с йодированной солью решит много проблем Благодаря всемирной организации здравоохранения, в 95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, законодательно обязали йодировать соль. 52

Три комплемента за 15 минут: Жерар Депардье в Абхазии 27 декабря известный французский актер Жерар Депардье отмечает свой день рождения. О том, как актер посетил Абхазию и какие впечатления остались у него от республики, рассказала корреспонденту Sputnik журналист Эсма Джикирба, которой удалось взять у него интервью. 219