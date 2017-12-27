Малооблачную погоду обещают синоптики Абхазии на четверг

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Малооблачную погоду прогнозируют синоптики Абхазии в четверг 28 декабря, информацию об этом предоставил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.
Температура воздуха ночью от +5˚С до +10˚С, днем от +14˚С до +19˚С.
Температура морской воды +12˚С. Волнение морской воды умеренное.
Относительная влажность воздуха высокая, 50-70%.
Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.