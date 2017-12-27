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Малооблачную погоду обещают синоптики Абхазии на четверг

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (562)
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По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, в четверг 28 декабря погода на территории республики не изменится.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Малооблачную погоду прогнозируют синоптики Абхазии в четверг 28 декабря, информацию об этом предоставил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

Температура воздуха ночью от +5˚С до +10˚С, днем от +14˚С до +19˚С.

Температура морской воды +12˚С. Волнение морской воды умеренное.

Относительная влажность воздуха высокая, 50-70%.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.

Темы:
Погода в Абхазии (562)



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