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27 декабря 1992 года: "крупная" пенсия и выстрелы у Гумисты

предоставлено Музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (137)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, которая осталась в оккупированном грузинскими войсками Сухуме: у почты очередь стариков за пенсией. Деньги затем принесли, но такими крупными купюрами – в 5000 рублей, что ее нельзя нигде разменять. Деньги опять унесли в банк. Вот так уже поступают второй раз. Издеваются над стариками. В наше время выпускать такие купюры – это же лишь для миллионеров, а не для пенсионеров.

Тарнава вспоминает, что в ту ночь очень сильно стреляли, и она предположила, что через Гумисту пытались прорваться грузинские войска.

"Наверно, пытаются прорваться через Гумисту к Новому году. Сделать вот такой "подарок" Грузии — грузинскому народу. Представляю, какая будет там "мясорубка". Боюсь, что всех перебьют и сожгут деревни. А сделать это могут от злости, что так упорно сопротивлялись и не дали сломать оборону", — написала в дневнике пенсионерка из Сухума.

Sputnik Абхазия рассказывает об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (137)



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