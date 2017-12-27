27 декабря 1992 года: "крупная" пенсия и выстрелы у Гумисты

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, которая осталась в оккупированном грузинскими войсками Сухуме: у почты очередь стариков за пенсией. Деньги затем принесли, но такими крупными купюрами – в 5000 рублей, что ее нельзя нигде разменять. Деньги опять унесли в банк. Вот так уже поступают второй раз. Издеваются над стариками. В наше время выпускать такие купюры – это же лишь для миллионеров, а не для пенсионеров.

Тарнава вспоминает, что в ту ночь очень сильно стреляли, и она предположила, что через Гумисту пытались прорваться грузинские войска.

"Наверно, пытаются прорваться через Гумисту к Новому году. Сделать вот такой "подарок" Грузии — грузинскому народу. Представляю, какая будет там "мясорубка". Боюсь, что всех перебьют и сожгут деревни. А сделать это могут от злости, что так упорно сопротивлялись и не дали сломать оборону", — написала в дневнике пенсионерка из Сухума.

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