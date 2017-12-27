Три комплемента за 15 минут: Жерар Депардье в Абхазии

27 декабря известный французский актер Жерар Депардье отмечает свой день рождения. О том, как актер посетил Абхазию и какие впечатления остались у него от республики, рассказала корреспонденту Sputnik журналист Эсма Джикирба, которой удалось взять у него интервью.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Популярный французский актер Жерар Депардье посетил Абхазию 22 июля 2013 года. Визит актера в республику начался с Гагры, где он посетил старинный ресторан "Гагрипш" в исторической части города.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код предоставлено Гагра ТВ Жерар Депардье поделился впечатлениями об Абхазии

Далее путь Депардье лежал в Сухум. В столице у актера состоялась встреча с тогда еще президентом Абхазии Александром Анквабом, который преподнес гостю комплект коллекционных монет с изображением абхазских храмов и альбом об абхазских деятелях искусства.

О визите Депардье, конечно же, не могли не узнать журналисты. Но не всем повезло так сильно, как корреспонденту Абхазского гостелевидения Эсме Джикирба. Она встретилась с известным французом и взяла у него интервью.

"Это было летом, я еще находилась на работе. Вдруг меня вызывает председатель – тогда им был Алхас Чолокуа – и говорит, что в Абхазию приехал Жерар Депардье, он в Сухуме, нужно его поймать и взять интервью. Я, конечно же, не поверила, потому что Жерар Депардье – звезда такой величины. Я переспросила: "Точно Жерар Депардье?" — Он удостоверил, что точно он", — с улыбкой вспоминает Эсма Джикирба.

Получив такое ответственное задание, она незамедлительно стала готовиться к интервью.

"Естественно я была очень рада, что именно мне выпала такая честь – взять у него интервью. Я быстро-быстро определилась с кругом вопросов. Очень хотелось с ним поговорить о его актерской деятельности, о карьере, его пребывании в Абхазии, о нашей стране", — вспоминает Джикирба.

Она узнала, что Жерар Депардье в Абхазии успел попробовать абхазские вина и национальные блюда, а так как он известен не только как актер, но и как гурман и винодел, то журналистке хотелось выяснить, пришлась ли по вкусу киноактеру абхазская кухня.

"Но, к сожалению, мне удалось поговорить с ним не на все темы, которые я запланировала. Депардье приехал в Сухум уже во второй половине дня, это было примерно вечером. Времени у него было не так много, так как график был плотный", — объясняет Джикирба.

Встреча у драмтеатра

После встречи с президентом Депардье вышел прогуляться по набережной. Встреча состоялась у Абхазского драматического театра. Эсма Джикирба вместе с оператором подошли к нему, представились и сказали, что хотят взять интервью. С улыбкой французский актер согласился.

© Фото: Facebook/Tiniko Goguadze Жерар Депардье в Абхазии

"Чтобы дать интервью, он тут же сел на лавочку напротив драмтеатра. Совершенно спокойно, без какой-либо официальщины. Я задавала ему вопросы, он также просто и с улыбкой отвечал на них", — рассказала журналистка.

Так как время было ограничено, то интервью она построила вокруг визита Депардье в Абхазию.

"Он отвечал с легкостью на все мои вопросы. Отметил, что ему Абхазия очень понравилась. Все время подчеркивал, какая здесь красивая природа. И сказал, что он очень счастлив, что у Абхазии, наконец, независимость и мир. Он, как настоящий француз, за эти 15 минут успел три раза сделать мне комплимент", — улыбается Джикирба.

Наедине со всеми

Пока корреспондент АГТРК брала интервью у французского актера, вокруг лавочки выстроилась очередь желающих воочию увидеть Депардье.

"Люди, которые просто вышли погулять летним вечером на набережную, увидев Депардье, подходили к лавочке посмотреть, сфотографировать знаменитого актера", – делится воспоминаниями Джикирба.

Депардье своим обаянием притягивал не только людей, но и животных.

"Во время интервью какая-то собачка подбежала к лавочке и залаяла. Жерар Депардье на минуту оторвался от темы разговора, посмотрел в сторону собачки, улыбнулся и сказал: "Ой, собачка". Этот момент был неожиданным", — призналась журналистка.

После интервью Депардье продолжил прогулку по знаменитой Сухумской набережной.

"Жители столицы хорошо помнят прогулку французского актера, — сказала Джикирба, — Депардье активно общался с местными жителями и отдыхающими, никому не отказывал в просьбах сфотографироваться с ним в компании".