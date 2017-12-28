Новогодний режим: в праздники МВД Абхазии усилит службу

Заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Леван Куарцхиа рассказал о том, как будет обеспечиваться правопорядок в новогодние праздники.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для обеспечения охраны общественного порядка на период проведения новогодних праздничных мероприятий приказом министра внутренних дел личный состав центрального аппарата МВД, а также городские и районные органы внутренних дел переведены на усиленный режим несения службы, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Леван Куарцхиа.

Усиленное несение службы продлится с 28 декабря по 8 января. По словам Куарцхиа, на местах в районах созданы оперативные передвижные группы из числа сотрудников уголовного розыска и милиции общественной безопасности, подчеркнул Куарцхиа.

"Они будут наводить общественный порядок и реагировать на все сообщения, которые будут поступать в дежурные части, также сотрудники будут нести службу для обеспечения безопасности общественного движения", — сообщил он.

В каждом городском районном органе созданы патрульные группы, отметил Куарцхиа.

"Личный состав разделили на две части, они заступают на службу на сутки посменно. Есть еще группы быстрого реагирования, которые могут выехать на любое происшествие", — заметил начальник милиции общественной безопасности.

Как показывает практика, преступлений или правонарушений в этот период очень мало.

"Мы особенно переживаем за ситуацию на дороге из-за управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Мы часто сталкиваемся с этим, люди на праздники употребляют, потом хотят пошалить. Чтобы этого не было, мы создаем сильные группы, в каждой из которых есть ответственное лицо, которое будет отвечать за все, что будет происходить", — отметил Куарцхиа.

В охране правопорядка в новогодние праздники задействован весь личный состав Министерства внутренних дел республики, заметил он.

"Если будет хорошая погода, к нам приедут туристы, женский состав МВД будет задействован в патрулировании дорог, например в Гагре", — сказал Леван Куарцхиа.

Также будет патрулироваться дорога в село Каман, куда ежегодно на новогодние праздники приезжают туристы для посещения храма Святого мученика Василиска Каманского.