Трое милиционеров Абхазии задержаны за хранение марихуаны

К руководству МВД Абхазии обратился житель Гулрыпшского района с тем, что сотрудники Драндского отдела милиции вымогают у него взятку в размере 50 000 рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности, якобы за хранение наркотического вещества.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Работники УСБ МВД и СГБ Абхазии в ходе оперативного эксперимента задержали троих сотрудников милиции за хранения марихуаны, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В ходе реализации оперативного эксперимента сотрудниками УСБ МВД Республики Абхазия и СГБ были задержаны сотрудники отдела милиции поселка Дранда – исполняющий обязанности начальника отдела капитан милиции Адлейба, заместитель начальника того же отдела милиции, старший лейтенант Пертая и старший оперуполномоченный УР отдела милиции села Ажара Гулрыпшского РОВД майор милиции Адлейба", — говорится на сайте МВД.

При осмотре служебного кабинета начальника отдела милиции поселка Дранда в верхней секции сейфа сотрудники СГБ обнаружили пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

"Далее в ходе обследования служебного помещения аналогичный пакет с веществом был обнаружен в ящике письменного стола. Изъятое вещество исследовано в экспертно-криминалистическом центре МВД, где установлена его принадлежность к наркотическому средству каннабис, то есть "марихуана", — поясняет пресс-служба МВД.

Материал по данному факту передан в Генеральную прокуратуру республики, в отношении милиционеров возбуждено уголовное дело. Нарушители приказом министра внутренних дел отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее к руководству МВД Абхазии обратился житель Гулрыпшского района с тем, что сотрудники Драндского отдела милиции вымогают у него взятку в размере 50 000 рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности, якобы за хранение наркотического вещества.