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Проект бюджета Абхазии на 2018 год принят Парламентом

© Sputnik. Алексей Куденко
В Абхазии
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Темы:
Последнее в 2017 году заседание Парламента (6)
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Заседание Народного Cобрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в четверг 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Во втором и окончательном чтении был принят проект бюджета Абхазии на 2018 год депутатами Парламента республики в четверг 28 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

Проект бюджета представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба о бюджете 2018 года: собственные возможности растут

Она отметила, что этот проект в большей степени социально направленного характера и только частично ориентирован на развитие. Это, по мнению Смыр, связано с такими факторами, как несостоявшийся курортный сезон и неурожай 2017 года.

"Мы также внесли изменения в смету Парламента, Контрольной палаты и независимых СМИ. Финансовая помощь РФ составит четыре миллиарда 402 миллиона рублей", — огласила некоторые цифры из проекта бюджета Смыр.

Бюджетом стагнации назвал проект годового финплана страны депутат Батал Табагуа, но подчеркнул, что проголосует за этот проект, так как это необходимо народу Абхазии.

28 депутатов проголосовали за принятие проекта закона о бюджете Абхазии во втором и окончательном чтении, против выступили четыре парламентария.

Темы:
Последнее в 2017 году заседание Парламента (6)



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