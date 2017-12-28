Бюджеты шести фондов Абхазии приняты Парламентом

Заседание Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Бюджеты шести фондов Республики Абхазия на 2018 год приняты депутатами Народного Cобрания республики в четверг 28 декабря.

Депутаты одобрили бюджеты Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда Комитета по репатриации Абхазии, Пенсионного и Дорожного фондов, Фонда социального страхования и охраны труда.

По каждому из этих пунктов повестки сессии депутаты Парламента—Народного Собрания Республики Абхазия проголосовали большинством голосов.