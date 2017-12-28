Манана Делба стала судьей Верховного суда Абхазии

Сессия Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Тайным голосованием депутаты Народного Собрания избрали Манану Делба на должность судьи Верховного суда Абхазии в четверг 28 декабря.

Кандидатуру Делба предложил депутат Парламента, член комитета по государственной правовой политике Каха Пертая. Он рекомендовал проголосовать за ее кандидатуру, отметив заслуги за многолетнюю юридическую деятельность.

За назначение Делба проголосовало 29 депутатов, один высказался против.

В 1984 году Делба окончила юридический факультет АГУ имени Горького. С 1984 по 1997 год работала адвокатом юридической консультации города Сухум. В 1997 году была избрана заместителем председателя Арбитражного суда Абхазии.

В 2010 году решением Квалификационной Коллегии судей Манане Делба присвоен первый квалификационный класс. В сентябре 2015 года Делба была избрана судьей Арбитражного суда Абхазии.