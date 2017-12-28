Беслан Авидзба назначен замначальника УКС Абхазии

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Сария Кварацхелия. Решением Кабинета Министров республики Беслан Авидзба назначен заместителем начальника Управления капитального строительства Абхазии.

"Беслан Шамониевич — опытный и профессиональный исполнитель. Его назначение усилит работу Управления капитального строительства. Вы знаете, что Управление входит в инвестиционный проект, и назначение Беслана Авидзба считаю важным", — сказал премьер-министр Беслан Барциц.

Начальник Управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия отметил, что назначение Авидзба будет большим подспорьем в работе Управления капстроительства.

"Знаю Беслана Шамониевича как опытного и исполнительного человека, тем более он специалист, и его назначение будет большим подспорьем в нашей работе", — добавил он.

Беслан Авидзба поблагодарил министров за доверие.

Беслан Авидзба возглавлял Сухумский район с 28 октября 2014 года. Рауль Хаджимба 14 июля подписал Указ об освобождении Беслана Авидзба от должности главы администрации Сухумского района.