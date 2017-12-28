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Пация: показывать кино в Абхазии начали раньше, чем принято считать

© Fotolia/ Fabioderby
В Абхазии
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Международный день кино отмечается 28 декабря. Историк кино Рита Пация рассказала в интервью радио Sputnik об истории кинопроизводства в Абхазии.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Показывать кино в Абхазии начали раньше, чем принято считать, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия историк кино Рита Пация в четверг 28 декабря.

Существует мнение, что первые кинотеатр появился в Сухуме в 1909 году, сказала историк кино.

"Первыми, конечно, были заезжие декламаторы, которые привозили фильмы с собой, показывали и уезжали. А стационарную постройку относят к 1909 году, но я склонна не соглашаться с этим мнением, потому что удалось обнаружить архивный материал, в котором зафиксировано, что в Сухуме в 1905 году было три кинотеатра, а это разница в четыре года", — подчеркнула Пация.

Эти документы были найдены в Российском архиве кино-фотодокументов в Красногорске.

"Там есть материал по прокатной истории. Рассматриваются не только российские города, но и причерноморские страны, был материал и по Сухуму", — сказала историк кино.

История кино в Абхазии делится на две части, добавила Рита Пация.

Зрительный зал в кинотеатре
© Fotolia/ Peych_p
Стоп. Снято. Абхазия в кино

"Как историк кино в Абхазии я делю историю кинематографа в республике на две части. Это история проката, который был намного раньше съемок, и история собственно самих съемок", — добавила она.

Так как в 1846 году Сухум получил статус города, начались культурные сдвиги, говорит Пация.

"Начали появляться театральные труппы, музыкальные объединения. Примерно, к какому времени следует относить кинопрокат, трудно сказать. Хотя мы говорим о том, что первые кинотеатры начали появляться в начале XIX века, но не исключено, что это произошло на стыке веков", — заметила Пация.

Изучением истории кино Рита Пация занимается порядка 35 лет.

"За эти годы собран большой интересный архивный материал. К сожалению, большая часть была утеряна во время войны, среди них есть те, что можно восстановить, и есть невосполнимые", — сказала она.

Восполняемые — это тот материал, который был собран в разных архивах Советского Союза, отмечает она.

"Невосполнимый ущерб – это то, что было записано со слов очевидцев, участников съемок, которых уже нет в живых. А также это тот архивный материал, который находился в Центральном государственном архиве Абхазской АССР, этот архив был сожжен в 1992 году", — говорит Пация.

Круговая панорама на ВВЦ
© Sputnik. Артем Житенев
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Часть собранных материалов она хранила в своей квартире в оккупированном Сухуме.

"Моя трагедия усугублялось еще и тем, что собранный киноматериал хранился в квартире в оккупированном Сухуме. Часть материала была сожжена во дворе дома, спасти удалось лишь какие-то бумаги, которые были разбросаны в подъезде на этажах", — подчеркнула историк кино.

В основе ее исследований лежит то мизерное количество архивных материалов, которые удалось собрать после сожжения основной части, рассказала Пация.

Снимать кино в Абхазии начали в 1911 году.

"Когда говорят о 1911 годе, то имеется в виду фильм о праздновании 50-летия проживания эстонцев в Абхазии. Съемки проводила французская фирма "Братья Пате". Также снимались такие короткие хроникальные материалы, как "Лагерная жизнь Сухумского округа", — заметила Пация.

В том же 1911 году был снят также "Географический округ Кавказа" научным отделом фирмы Александра Хонжонкова, одного из первых российских кинопредпринимателей, рассказала Рита Пация. В ракурсе всего Кавказа очень подробно была снята и Абхазия, сказала историк кино.




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