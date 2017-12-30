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Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

Роспись на свечах: как исполнить любой декупажный каприз

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (65)
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В Агудзере живет мастерица Карина Таракчян, которая уверяет, что на свечах может нарисовать все, что вам будет угодно, и исполнит любой декупажный каприз. Корреспонденты Sputnik подсмотрели за кропотливой работой "хендмейдера".

Сария Кварацхелия, Sputnik

Карина Таракчян работает учителем в Агудзерской средней школе. После занятий с детьми ей не приходится скучать – занимается любимым делом – делает авторские свечи. Как говорит сама мастерица, она занимается декупажем и росписью свечей.

"Случайно наткнулась на фото с разукрашенными свечами, и стало интересно. С первого раза, конечно, ничего не получилось сделать. Но потом, со второго-третьего раза роспись на свечах стала лучше, и я решила, что буду этим заниматься в свободное от работы время. Честно говоря, занимаясь этими свечами, я отдыхаю. У меня есть большая поддержка – супруг, который постоянно говорит мне, что все получится. Иногда и дети помогают", – рассказывает она.

Материалы для декупажа Карина Таракчян в Абхазии не смогла найти. Все необходимое закупает в Адлере.

"С моей работой не всегда получается выезжать. И потому, когда это все-таки удается, я покупаю "сырье" надолго. А "сырье" состоит из свечей (я их сама не делаю, покупаю уже готовые), контуров, различных блесток, красок и клея ПВА", — поясняет Таракчян.

Свечи "хендмейдер" берет белые, так как если выводить рисунок на цветных, то краски меняют оттенок. На белом же фоне, как говорит мастерица, можно нафантазировать все, что угодно.

Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

Кстати говоря, декупажем и рисованием на свечах Таракчян занимается всего три месяца, но уже участвовала в выставке-продаже – зимнем "Арт-маркете", который проходил 23 и 24 декабря в Сухуме.

"В этом году собираюсь выставить до 20 свечей с новогодней тематикой. У меня заявлен только один день, так как я участвую впервые, и пока еще не знаю, как гости ярмарки воспримут мои изделия. Не знаю, как и что, какой спрос, и вообще, что нравится людям", — признается она.

Новогодний тренд

Перед Новым годом, по словам мастерицы из Агудзеры, в тренде свечи с Дедом Морозом, елкой, елочными игрушками и курантами.

"Например, вот сейчас я покажу, как делаю декупаж из свечи и салфетки, — "хэндмейдер" раскладывает перед собой необходимые материалы: свечи, салфетку с рисунком, клей ПВА, контуры и кисточку. – Я подобрала подходящую тему, примерила, порезала по размеру и с помощью клея ПВА и кисточки наношу клей и даю высохнуть".

По правилам, салфетка должна сохнуть более одного часа. Выбранная "хендмейдером" картинка состоит из колокольчиков, курантов, птичек и снега.

Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан
© Sputnik / Томас Тхайцук
Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

"Тема такая новогодняя, – поясняет Таракчян. – Есть еще варианты фотопечати на свечах. Особенно популярно это на дни рождения. Но в декабре перед Новым годом актуальна праздничная тематика".

После того как черновой вариант свечи готов, Карина Таракчян наносит на картинку блестки, опять-таки с помощью клея ПВА.

"Я использую серебристые блестки, чтобы подчеркнуть картинку", – объясняет свои действия Таракчян.

Клей высыхает, и уже можно убирать лишние блестки с помощью кисточки и далее приступать к контурам.

Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

"Для выведения контуров я использую "золото". Контуры желательно рисовать симметрично. В начале это у меня не получалось, но все дело времени и опыта. Я так сказать набила руку, теперь каких-то трудностей не бывает. Могу выводить даже сложные узоры", — говорит мастерица.

Чтобы у свечи был более нарядный вид, Таракчян обводит края рисунка точечками золотистых блесток и заполняет свободные от основного рисунка части звездочками.

"Естественно, этот контур должен высохнуть, иначе он размажется, и товар будет не очень презентабельным. Чтобы контур хорошо высох, понадобится пару часов. А всего-навсего на украшение одной свечи уходит 4-5 часов", – поясняет она.

По словам Карины Таракчян, на свечах можно рисовать что угодно и даже исполнить любой декупажный каприз. Такое изобразительное искусство стоит от 250 до 500 рублей. Цена зависит от сложности работы.

Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан
Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (65)



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