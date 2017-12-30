Роспись на свечах: как исполнить любой декупажный каприз

В Агудзере живет мастерица Карина Таракчян, которая уверяет, что на свечах может нарисовать все, что вам будет угодно, и исполнит любой декупажный каприз. Корреспонденты Sputnik подсмотрели за кропотливой работой "хендмейдера".

Сария Кварацхелия, Sputnik

Карина Таракчян работает учителем в Агудзерской средней школе. После занятий с детьми ей не приходится скучать – занимается любимым делом – делает авторские свечи. Как говорит сама мастерица, она занимается декупажем и росписью свечей.

"Случайно наткнулась на фото с разукрашенными свечами, и стало интересно. С первого раза, конечно, ничего не получилось сделать. Но потом, со второго-третьего раза роспись на свечах стала лучше, и я решила, что буду этим заниматься в свободное от работы время. Честно говоря, занимаясь этими свечами, я отдыхаю. У меня есть большая поддержка – супруг, который постоянно говорит мне, что все получится. Иногда и дети помогают", – рассказывает она.

Материалы для декупажа Карина Таракчян в Абхазии не смогла найти. Все необходимое закупает в Адлере.

"С моей работой не всегда получается выезжать. И потому, когда это все-таки удается, я покупаю "сырье" надолго. А "сырье" состоит из свечей (я их сама не делаю, покупаю уже готовые), контуров, различных блесток, красок и клея ПВА", — поясняет Таракчян.

Свечи "хендмейдер" берет белые, так как если выводить рисунок на цветных, то краски меняют оттенок. На белом же фоне, как говорит мастерица, можно нафантазировать все, что угодно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

Кстати говоря, декупажем и рисованием на свечах Таракчян занимается всего три месяца, но уже участвовала в выставке-продаже – зимнем "Арт-маркете", который проходил 23 и 24 декабря в Сухуме.

"В этом году собираюсь выставить до 20 свечей с новогодней тематикой. У меня заявлен только один день, так как я участвую впервые, и пока еще не знаю, как гости ярмарки воспримут мои изделия. Не знаю, как и что, какой спрос, и вообще, что нравится людям", — признается она.

Новогодний тренд

Перед Новым годом, по словам мастерицы из Агудзеры, в тренде свечи с Дедом Морозом, елкой, елочными игрушками и курантами.

"Например, вот сейчас я покажу, как делаю декупаж из свечи и салфетки, — "хэндмейдер" раскладывает перед собой необходимые материалы: свечи, салфетку с рисунком, клей ПВА, контуры и кисточку. – Я подобрала подходящую тему, примерила, порезала по размеру и с помощью клея ПВА и кисточки наношу клей и даю высохнуть".

По правилам, салфетка должна сохнуть более одного часа. Выбранная "хендмейдером" картинка состоит из колокольчиков, курантов, птичек и снега.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

"Тема такая новогодняя, – поясняет Таракчян. – Есть еще варианты фотопечати на свечах. Особенно популярно это на дни рождения. Но в декабре перед Новым годом актуальна праздничная тематика".

После того как черновой вариант свечи готов, Карина Таракчян наносит на картинку блестки, опять-таки с помощью клея ПВА.

"Я использую серебристые блестки, чтобы подчеркнуть картинку", – объясняет свои действия Таракчян.

Клей высыхает, и уже можно убирать лишние блестки с помощью кисточки и далее приступать к контурам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роспись свечей для арт-маркета - Карина Таракчан

"Для выведения контуров я использую "золото". Контуры желательно рисовать симметрично. В начале это у меня не получалось, но все дело времени и опыта. Я так сказать набила руку, теперь каких-то трудностей не бывает. Могу выводить даже сложные узоры", — говорит мастерица.

Чтобы у свечи был более нарядный вид, Таракчян обводит края рисунка точечками золотистых блесток и заполняет свободные от основного рисунка части звездочками.

"Естественно, этот контур должен высохнуть, иначе он размажется, и товар будет не очень презентабельным. Чтобы контур хорошо высох, понадобится пару часов. А всего-навсего на украшение одной свечи уходит 4-5 часов", – поясняет она.

По словам Карины Таракчян, на свечах можно рисовать что угодно и даже исполнить любой декупажный каприз. Такое изобразительное искусство стоит от 250 до 500 рублей. Цена зависит от сложности работы.