30 декабря 1992 года: редкие артиллерийские перестрелки в районе Гумисты

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

30 декабря газета "Республика Абхазия" сообщила, что в направлении Эшера-Сухум на всем протяжении фронта изредка идут артиллерийские перестрелки. Потерь в живой силе и технике нет. Ночь прошла спокойно. Фронт стабилен.

В направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанского движения, 29 декабря продолжались тяжелые оборонительные бои партизан против грузинских войск. Противнику не удалось осуществить главную цель – обезопасить коммуникацию и разгромить партизанскую базу. В ходе встречных боев, партизаны захватили два танка.