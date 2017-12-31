21:34 31 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Архивные кадры войны

31 декабря 1992 года: снегопад в Сухуме, нет света, воды и хлеба

© Фото: Архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (141)
89 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме Людмилы Тарнава: навалило снега по колено, шел всю ночь и утром идет, не переставая. Сверкала молния, и гремел гром. Говорят, что это к большому снегу. Если в Сухуме такое, то представляю, что делается в деревнях – наверху. Залпы все продолжаются в ту сторону, а оттуда мне уже не слышно. Отмечаются, наверное, что они все тут сидят и никуда не делись, несмотря на лавину снега. А мы отрезаны в своих бетонных пещерах от всего мира. Ни света, ни газа, ни отопления, ни воды, ни информации, ни хлеба, ни муки.

Sputnik Абхазия рассказывает об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (141)



Главные темы

  • Новогодний стол
    Постный новогодний стол с абхазским акцентом

    Новогоднее застолье не для всех – сытое изобилие. В эти дни верующими соблюдается Рождественский пост, да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. Чтобы всем угодить, предлагаем то, без чего не обходится абхазское застолье, чтобы ваш вкусный постный стол был с абхазским акцентом.

    29
  • Предновогодняя столица
    Большие живые и искусственные: какие елки наряжают в Абхазии

    Главный и традиционный атрибут Нового года в Абхазии, как и во всем мире – елка. Многие просто не могут себе представить праздник без нее. Sputnik сделал обзор соцсетей и собрал в одном материале яркие елки.

    48
  • Новогодний салат
    Новогодний стол: ТОП-10 блюд

    Новый Год – самый любимый праздник у подавляющего большинства россиян, который, по традиции, лучше всего отмечать в кругу семьи за праздничным столом. Спутник составил Топ-10 традиционных российских блюд для новогодней ночи.

    11

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Предновогодняя столица
Новогодний Сухум
Сбылось или нет: жители Абхазии рассказали Sputnik, как прошел 2017 год
Сбылось или нет: жители Абхазии рассказали Sputnik, как прошел 2017 год
Холодная незнакомка: неизвестные факты о Снегурочке
Неизвестные факты о Снегурочке

Соцсети

Sputnikabkhazia