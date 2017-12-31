31 декабря 1992 года: снегопад в Сухуме, нет света, воды и хлеба

Из дневника пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме Людмилы Тарнава: навалило снега по колено, шел всю ночь и утром идет, не переставая. Сверкала молния, и гремел гром. Говорят, что это к большому снегу. Если в Сухуме такое, то представляю, что делается в деревнях – наверху. Залпы все продолжаются в ту сторону, а оттуда мне уже не слышно. Отмечаются, наверное, что они все тут сидят и никуда не делись, несмотря на лавину снега. А мы отрезаны в своих бетонных пещерах от всего мира. Ни света, ни газа, ни отопления, ни воды, ни информации, ни хлеба, ни муки.

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