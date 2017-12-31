Постный новогодний стол с абхазским акцентом

Новогоднее застолье не для всех – сытое изобилие. В эти дни верующими соблюдается Рождественский пост, да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. Чтобы всем угодить, предлагаем то, без чего не обходится абхазское застолье, чтобы ваш вкусный постный стол был с абхазским акцентом.

Sputnik

Христиане верят в необходимость соблюдения религиозных постов ради спасения души. Рождественский пост для многих – серьезное испытание, так как в период этого поста весь мир отмечает Новый Год – праздник веселья и изобилья, что плохо сочетается с какими бы то ни было запретами.

Если вы еще не успели полностью составить новогоднее постное меню, предлагаем вам добавить в него известные абхазские лакомства, ведь в абхазской кухне есть вкусные и красивые постные блюда.

Арашых сызбал

Ингридиенты:

Орехи грецкие, очищенные – 200 грамм

Чеснок – 2-4 зубчика

Смесь сухих пряных трав – одна чайная ложка

Аджика – одна столовая ложка

Соль, уксус или гранатовый сок – по вкусу

Приготовление:

Грецкие орехи и чеснок, пропущенные через мясорубку два-три раза, аджику и смесь сухуи пряных трав развести двумя-двумя с половиной стаканами теплой кипяченой воды или же куриным бульоном. Полить ореховым маслом (арашы), выжатым из ореховой массы (акачпей) – орехи, пропущенные через мясорубку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арашых сызбал

Абырчманчапа (экала с орехом)

Ингредиенты:

Экала – один килограмм

Орехи – 125 грамм

Аджика – одна столовая ложка

Репчатый лук – одна-две головки

Чеснок – три-четыре зубчика

Зелень киндзы – шесть-восемь веточек

Укропа – две-три веточки

Чабера и базилика – по две веточки

Уксус и соль – по вкусу

Ореховое масло – одна столовая ложка

Приготовление:

Молодые побеги экала перебрать, промыть, залить холодной водой и варить на медленном огне до готовности. Сваренную экалу откинуть на дуршлаг, слегка остудив, отжать и положить в глубокую миску. К ней добавить заранее подготовленную ореховую массу (акачпей) – толченые или пропущенные через мясорубку орехи с аджикой – соль, уксус, мелко нарезанные лук и зелень. Все это тщательно перемешать.

Тыква по-абхазски

Ингридиенты:

Тыква – один килограмм

Вода – один стакан

Приготовление:

Куски нарезанной тыквы очистить от волокон и семян, уложить в кастрюлю, залить холодной водой (на один килограмм – один-полтора стакана воды) и варить на медленном огне. За несколько минут до готовности слегка посолить. К вареной тыкве, холодной или горячей, подаются аджика, мед, ядра грецкого ореха или фундук. Употребляют тыкву в вареном, печеном, жареном или тушеном виде.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тыква по-абхазски

Многолетняя практика показывает, что до десерта за новогодним столом продержатся могут не все, но если вы или ваши гости из сладкоежек, этот пункт программы нельзя обойти стороной.

В пост придется отказаться от различных сливочных, молочных и яичных десертов, забыть о бисквитах со взбитыми сливками и песочных пирожных с масляным кремом, разнообразных пудингах и безе, пломбире и парфе. В абхазкой кухне есть знаменитое сладкие блюда из продуктов растительного происхождения, которое может украсить новогодний стол, и придать ему особенную прелесть.

Акалмыщ

Ингридиенты:

Виноградное сусло – три литра

Кукурузная мука – один килограмм

Сахар – по вкусу

Приготовление:

Виноградное сусло влить в котел и на слабом огне, периодически снимая пенку, довести до кипения. Если в виноградном сусле недостаточно естественной сладости, то в процессе варки по вкусу можно добавить сахар. Затем в вываренный сок, непрерывно размешивая, малыми порциями всыпать просеянную кукурузную муку мелкого помола и варить еще пять-семь минут до образования киселеобразной массы (акалмыщ). Акалмыщ разлить по формочкам и подавать на стол в холодном виде. Можно десерт украсить грецкими орехами.