Постный новогодний стол с абхазским акцентом

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Христиане верят в необходимость соблюдения религиозных постов ради спасения души. Рождественский пост для многих – серьезное испытание, так как в период этого поста весь мир отмечает Новый Год – праздник веселья и изобилья, что плохо сочетается с какими бы то ни было запретами.
Если вы еще не успели полностью составить новогоднее постное меню, предлагаем вам добавить в него известные абхазские лакомства, ведь в абхазской кухне есть вкусные и красивые постные блюда.
Арашых сызбал
Ингридиенты:
Орехи грецкие, очищенные – 200 грамм
Чеснок – 2-4 зубчика
Смесь сухих пряных трав – одна чайная ложка
Аджика – одна столовая ложка
Соль, уксус или гранатовый сок – по вкусу
Приготовление:
Грецкие орехи и чеснок, пропущенные через мясорубку два-три раза, аджику и смесь сухуи пряных трав развести двумя-двумя с половиной стаканами теплой кипяченой воды или же куриным бульоном. Полить ореховым маслом (арашы), выжатым из ореховой массы (акачпей) – орехи, пропущенные через мясорубку.
Абырчманчапа (экала с орехом)
Ингредиенты:
Экала – один килограмм
Орехи – 125 грамм
Аджика – одна столовая ложка
Репчатый лук – одна-две головки
Чеснок – три-четыре зубчика
Зелень киндзы – шесть-восемь веточек
Укропа – две-три веточки
Чабера и базилика – по две веточки
Уксус и соль – по вкусу
Ореховое масло – одна столовая ложка
Приготовление:
Молодые побеги экала перебрать, промыть, залить холодной водой и варить на медленном огне до готовности. Сваренную экалу откинуть на дуршлаг, слегка остудив, отжать и положить в глубокую миску. К ней добавить заранее подготовленную ореховую массу (акачпей) – толченые или пропущенные через мясорубку орехи с аджикой – соль, уксус, мелко нарезанные лук и зелень. Все это тщательно перемешать.
Тыква по-абхазски
Ингридиенты:
Тыква – один килограмм
Вода – один стакан
Приготовление:
Куски нарезанной тыквы очистить от волокон и семян, уложить в кастрюлю, залить холодной водой (на один килограмм – один-полтора стакана воды) и варить на медленном огне. За несколько минут до готовности слегка посолить. К вареной тыкве, холодной или горячей, подаются аджика, мед, ядра грецкого ореха или фундук. Употребляют тыкву в вареном, печеном, жареном или тушеном виде.
Многолетняя практика показывает, что до десерта за новогодним столом продержатся могут не все, но если вы или ваши гости из сладкоежек, этот пункт программы нельзя обойти стороной.
В пост придется отказаться от различных сливочных, молочных и яичных десертов, забыть о бисквитах со взбитыми сливками и песочных пирожных с масляным кремом, разнообразных пудингах и безе, пломбире и парфе. В абхазкой кухне есть знаменитое сладкие блюда из продуктов растительного происхождения, которое может украсить новогодний стол, и придать ему особенную прелесть.
Акалмыщ
Ингридиенты:
Виноградное сусло – три литра
Кукурузная мука – один килограмм
Сахар – по вкусу
Приготовление:
Виноградное сусло влить в котел и на слабом огне, периодически снимая пенку, довести до кипения. Если в виноградном сусле недостаточно естественной сладости, то в процессе варки по вкусу можно добавить сахар. Затем в вываренный сок, непрерывно размешивая, малыми порциями всыпать просеянную кукурузную муку мелкого помола и варить еще пять-семь минут до образования киселеобразной массы (акалмыщ). Акалмыщ разлить по формочкам и подавать на стол в холодном виде. Можно десерт украсить грецкими орехами.