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Новогоднее поздравление президента Абхазии Рауля Хаджимба

Новогоднее поздравление президента Рауля Хаджимба народу Абхазии

© Фото: АГТРК
В Абхазии
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31 декабря президент Рауль Хаджимба поздравил народ Республики Абхазия с Новым годом.

Дорогие соотечественники!

Уже через несколько минут наступит новый, 2018 год.

Уходящий год был непростым. Мы столкнулись с множеством трудностей – объективных и субъективных, не все из намеченного удалось выполнить. Но мы выстояли, не свернули с определенного народом пути к строительству сильного и процветающего государства.

2017 год дал нам надежду на сплочение и консолидацию, на возможность конструктивного диалога, на недопущение политической дестабилизации.

Мы и впредь будем делать все, чтобы в Абхазии утвердился правопорядок и росла экономика, эффективно развивались образование и здравоохранение, достойно решались социальные вопросы.

Мы многое сможем, если объединим усилия. Все мы должны осознавать свою высокую ответственность перед страной и ее будущим. 

Пусть новый, 2018 год, будет лучше уходящего. Пусть в наших домах царят радость и благополучие. Пусть сбудутся мечты и добрые намерения. Пусть процветает наша Апсны.

Желаю вам здоровья и счастья в Новом году! Мира и согласия всем нам!

С Новым, 2018 годом! Ҽаанбзиаала!

Сухум, президент Абхазии Рауль Хаджимба.




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