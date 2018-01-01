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Дед Мороз

Аҵаа Бабаду обещает снег на Старый Новый год

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Главный герой Нового года побывал в редакции информационного агентства Sputnik Абхазия, поздравил коллектив и всех жителей страны с праздником. Он пожелал всегда интересных и добрых новостей Абхазии.

СУХУМ, 1 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Как стало известно нашему корреспонденту от самого абхазского Деда Мороза (Аҵаа Бабаду) на Старый Новый год в Абхазии выпадет долгожданный пушистый снег.

Аҵаа Бабаду продолжает свою миссию, посещает все уголки Абхазии и дарит детям подарки, о которых они просили в своих письмах.

"В Абхазии растут славные дети, я уже посетил много детских садов и школ, везде дети хорошо подготовлены, они рассказывают стихи, поют песни, танцуют. Я продолжаю исполнять желания детей", — говорит дедушка.

Когда приближается Новый год, Аҵаа Бабаду из своего снежного дворца, который стоит далеко в горах на главном Кавказском хребте, спешит поздравить всех детишек.

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"Для меня дарить подарки детям — самое лучшее занятие. Дети ждут меня с нетерпением каждый год, и я с удовольствием дарю им радость".

Передвигается абхазский Аҵаа Бабаду с помощью волшебной трости, по ее мановению он может оказаться в любом месте, где только пожелает его душа.

Аҵаа Бабаду очень любит, когда маленькие дети играют в снежки, когда скользят на льду. Он говорит, что будущий год собаки принесет людям только радость и благополучие, так как собака считается верным другом человека.

Аҵаа Бабаду желает всем в Новом году здоровья, успехов и много радости. Абхазский Аҵаа Бабаду питается исключительно снегом и льдом, не откажется он и от вкусного мороженого.




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