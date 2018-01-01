Аҵаа Бабаду обещает снег на Старый Новый год

СУХУМ, 1 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Как стало известно нашему корреспонденту от самого абхазского Деда Мороза (Аҵаа Бабаду) на Старый Новый год в Абхазии выпадет долгожданный пушистый снег.
Аҵаа Бабаду продолжает свою миссию, посещает все уголки Абхазии и дарит детям подарки, о которых они просили в своих письмах.
"В Абхазии растут славные дети, я уже посетил много детских садов и школ, везде дети хорошо подготовлены, они рассказывают стихи, поют песни, танцуют. Я продолжаю исполнять желания детей", — говорит дедушка.
Когда приближается Новый год, Аҵаа Бабаду из своего снежного дворца, который стоит далеко в горах на главном Кавказском хребте, спешит поздравить всех детишек.
"Для меня дарить подарки детям — самое лучшее занятие. Дети ждут меня с нетерпением каждый год, и я с удовольствием дарю им радость".
Передвигается абхазский Аҵаа Бабаду с помощью волшебной трости, по ее мановению он может оказаться в любом месте, где только пожелает его душа.
Аҵаа Бабаду очень любит, когда маленькие дети играют в снежки, когда скользят на льду. Он говорит, что будущий год собаки принесет людям только радость и благополучие, так как собака считается верным другом человека.
Аҵаа Бабаду желает всем в Новом году здоровья, успехов и много радости. Абхазский Аҵаа Бабаду питается исключительно снегом и льдом, не откажется он и от вкусного мороженого.