Аҵаа Бабаду обещает снег на Старый Новый год

Главный герой Нового года побывал в редакции информационного агентства Sputnik Абхазия, поздравил коллектив и всех жителей страны с праздником. Он пожелал всегда интересных и добрых новостей Абхазии.

СУХУМ, 1 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Как стало известно нашему корреспонденту от самого абхазского Деда Мороза (Аҵаа Бабаду) на Старый Новый год в Абхазии выпадет долгожданный пушистый снег.

Аҵаа Бабаду продолжает свою миссию, посещает все уголки Абхазии и дарит детям подарки, о которых они просили в своих письмах.

"В Абхазии растут славные дети, я уже посетил много детских садов и школ, везде дети хорошо подготовлены, они рассказывают стихи, поют песни, танцуют. Я продолжаю исполнять желания детей", — говорит дедушка.

Когда приближается Новый год, Аҵаа Бабаду из своего снежного дворца, который стоит далеко в горах на главном Кавказском хребте, спешит поздравить всех детишек.

© Sputnik / Константин Грецов / Бадри Есиава Барабаны, брейк-данс и салют: как встречали Новый год в Сухуме

"Для меня дарить подарки детям — самое лучшее занятие. Дети ждут меня с нетерпением каждый год, и я с удовольствием дарю им радость".

Передвигается абхазский Аҵаа Бабаду с помощью волшебной трости, по ее мановению он может оказаться в любом месте, где только пожелает его душа.

Аҵаа Бабаду очень любит, когда маленькие дети играют в снежки, когда скользят на льду. Он говорит, что будущий год собаки принесет людям только радость и благополучие, так как собака считается верным другом человека.

Аҵаа Бабаду желает всем в Новом году здоровья, успехов и много радости. Абхазский Аҵаа Бабаду питается исключительно снегом и льдом, не откажется он и от вкусного мороженого.