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Светлана Корсая

1 января 1993 года: военный Новый год без света и тепла

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (142)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Первый "военный" Новый год, как рассказала журналист Светлана Корсая, встретили в Гудауте, в детском саду, где находилось Абхазское телевидение.

"Электричество отключили. Кто-то подарил нашим ребятам козленка. Ночью, когда все пришли со съемок, ребята разделали козленка во дворе детского сада. Потом это все мы готовили. Ну что там могло быть? Мамалыга была и вареная козлятина", — рассказывает Корсая.

Во время войны, Светлана Корсая, как и многие телевизионщики жила в Гудаутском детском саду.

"Все Новый год встречали вместе. Было очень грустно. Казалось, что Сухум очень далеко, доберемся ли мы до него. Хотя мы не сомневались в том, что доберемся, но мы теряли друзей и близких. Все это навалилось. И тут Новый год без света и тепла. Была одна единственная электрическая печка, которая не работала из-за отключения электричества", — вспоминает она.

Светлана Корсая сидела одна в комнате в детском саду, погруженная в свои воспоминания и полная грусти.

"И тут заходит Валерий Ажиба высокий, с такой шевелюрой, и глазами, полными убежденности в том, что мы победим. Он приобнял меня по-братски и сказал: "Верь мне, мы обязательно дойдем до Сухума". После этих слов я уже не грустила и вместе со всеми встречала Новый год», — сказала журналистка.

Темы:
"413 дней" (142)



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