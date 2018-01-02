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Кадр из фильма Один дома

"Один дома" и не только: 10 фильмов, без которых Новый год не тот

© Фото: Hughes Entertainment
В Абхазии
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Новогодние праздники самое время подумать о том, чем еще кроме оливье занять долгие праздничные дни. Sputnik Абхазия сделал подборку фильмов, которые можно бесконечно смотреть и пересматривать.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Один дома" – самый популярный американский рождественский комедийный фильм 1990 года, снятый режиссером Крисом Коламбусом по сценарию Джона Хьюза. Для миллионов людей Новый год не будет Новым годом, если Кевин не останется один.

"Реальная любовь" – трагикомедия, режиссерский дебют сценариста Ричарда Кертиса. Фильм получил рейтинг MPAAR (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого). Сюжет фильма состоит из десяти параллельно развивающихся линий.

"Четыре рождества" – американская комедия 2008 года о Рождестве и семейных ценностях. В главных ролях Риз Уизерспун и Винс Вон.

"Рождественская история" – экранизация повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе". Сценаристом и режиссером фильма является Роберт Земекис.

"Отпуск по обмену" – американская романтическая комедия 2006 года режиссера Нэнси Мейерс. Главные роли исполнили Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк.

"Дневник Бриджет Джонс" – британский фильм, снятый в 2001 году. Экранизация одноименной книги Хелен Филдинг. В 2004 году вышел сиквел "Бриджит Джонс: Грани разумного", также снятый по книге Хелен Филдинг.

"Шерлок Холмс" – британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales. Сюжет фильма основан на произведениях Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, но действие происходит в наши дни.

"Гарри Поттер" – серия фильмов, основанных на романах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из 8 фильмов в жанре фэнтези, начиная с "Гарри Поттер и философский камень", который был снят в 2001 году, и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти".

"Хоббит" – поставленная режиссером Питером Джексоном серия из трех связанных единым сюжетом кинофильмов, представляющая собой экранизацию повести Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

"Кудряшка Сью" – фильм производства Warner Brothers. Вышел в прокат в 1991 году. Последняя режиссерская работа Джона Хьюза.




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