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Баграт Хутаба

Хутаба о спорте в Абхазии: нужны полные составы сборных

© Sputnik
В Абхазии
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Председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба подвел итоги спортивной жизни республики за 2017 год и рассказал об успехах в этой области в студии радио Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Необходимость пополнения составов сборных команд в различных направлениях спорта подчеркнул в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.

"В любом виде спорта нужен полный состав сборной, так как сегодня проводится много различных чемпионатов, на которых у нас нет возможности представить укомплектованную сборную", — отметил Хутаба.

Он добавил, что многие спортсмены из Абхазии тренируются заграницей. Если в стране функционировал бы полноценный спортивный комплекс, то у молодежи не возникало бы необходимости покидать страну.

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"Конечно, в связи со сложностями в экономике страны, проблемы в области спорта все еще не решены, но в то же время многие проблемы остались в прошлом. Видны шаги вперед, которые мы делаем, положительная динамика есть не только в спортивной сфере", — считает Хутаба.

С момента признания суверенитета Абхазии Российской Федерацией и ряда других стран, подчеркнул Баграт Хутаба, развитие спорта в стране начало набирать обороты и у молодых спортсменов появилась возможность под своим флагом участвовать в международных чемпионатах в России. Спортсмены из Абхазии чаще стали приносить победы стране и показывать хорошие результаты.

Среди молодых дарований Хутаба выделил Инара Кетия, Батала Чежия, Игоря Адлейба, Леона Цвижба. По мнению председателя Госкомспорта Абхазии 2017 год был для республики плодотворный, но еще есть над чем нужно усиленно работать.

"Как вы знаете, сегодня спорт в Абхазии развивается при поддержки государства, есть частные спонсоры тоже, но мне бы хотелось, чтобы тренеры и спортивные федерации прилагали еще больше усилий",- сказал Хутаба.

Председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба отметил, что с каждым годом все больше детей начинают интересоваться спортом.




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