Культурный 2017-й: от спектаклей до международных конкурсов

Какие знаковые культурные события произошли в республике в течение 2017 года, в каких местах было замечено наибольшее количество заинтересованных зрителей, в обзорном материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Очагов, где в течение уходящего года ярко "горел огонь" культуры было четыре: Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба, Государственный концертный зал Пицундского храма и Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба.

Подобный порядок перечисления культурных учреждений не случаен, а закономерен для любого зрителя, кто в течение всего года посещал спектакли, концерты и фестивали.

Театральный лидер

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ) за весь 2017 год провел большое количество спектаклей и представлений, оставив позади себя все другие учреждения культуры.

Спектакли РУСДРАМа проходят при аншлаге. Подобный успех у зрителей многие связывают с эффективным менеджментом нового генерального директора Ираклия Хинтба, который занимает эту должность больше года.

Кстати, даже те, кто обсуждал в кулуарах и социальных сетях назначение директором театра человека с политологическим образованием, признают свою неправоту и с удовольствием посещают новые постановки РУСДРАМа: рукоплещут и генеральному директору, и актерам.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

В 2017 году в РУСДРАМе состоялись четыре премьерные постановки спектаклей: "Пять вечеров", "Примадонны", "Братец Кролик и Братец Лис" и "Ревизор". Спектакли на любой возраст, начиная с детей, включенных в интерактив и игру с актерами в спектакле "Братец Кролик и Братец Лис".

Спектакли театра Искандера удовлетворят вкусы самой взыскательной публики, что подтверждается комментариями театралов и критиков. И каждый спектакль достоин отдельной статьи и обзора.

Помимо спектаклей, в РУСДРАМе прошли различные шоу и концерты. В Международный день театра актеры Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" сыграли роли, о которых мечтали. Зрителям представили острые драматические монологи из "Сладкоголосой птицы юности" Теннесси Уильямса, "Женитьбы" Гоголя, "Служанок" Жана Жене, "Сирано де Бержерака" Ростана.

В спектакле вживую исполнялись номера из "Призрака оперы" Уэббера, "Чикаго" Кандера, "Джекил и Хайда" Уайлдхорна и Брикасса, "Человека из Ламанчи" Вассермана, "Кабаре" Кандера и Эбба, "Бала вампиров" Стейнмана и Кунце, а также композиция "Je suis malade" Дона и Ламы.

Режиссер-постановщик — Джамбула Жордания, а идея постановки музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" принадлежала генеральному директору Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклию Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Постановка "РУСДРАМ-шоу " в Русском театре

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в рамках проекта "Шедевры московской сцены" в течение недели зрители театра увидели четыре спектакля в исполнении Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова: "Волки и овцы", "Княжна Марья", "Три сестры" и "Особые люди".

Впервые Абхазия была включена в российский проект "Большие гастроли", в рамках которого РУСДРАМ побывал на гастролях в Пятигорске и Элисте со спектаклями "Ревизор" и "Братец Кролик и Братец Лис". А в театре Искандера прошли гастроли санкт-петербургского театра "Мастерская" со спектаклями "Том Сойер" и "Записки юного врача".

© Sputnik Константин Грецов Спектакль по рассказам Михаила Булгакова "Записки юного врача"

РУСДРАМ первым среди других театров Абхазии внедрил полнофункциональный сайт, через который зрители могут покупать билеты, не покидая своего дома или рабочего места.

Стихи и джаз

Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба балует публику эксклюзивными встречами с современными зарубежными знаменитостями.

Творческим вечером Вениамина Смехова в апреле Абхазская госфилармония открыла новый цикл "Человек слова". Смехов посвятил свой вечер в Сухуме памяти Евгения Евтушенко, который скончался незадолго до приезда российского актера в Абхазию. Он был грустен. Не только читал стихи Евтушенко, но и делился со зрителями воспоминаниями о его выступлениях, когда собирались стадионы, чтобы послушать легендарных поэтов-шестидесятников.

В филармонии звучали произведения Пушкина, Маяковского, Вознесенского, Блока, Мандельштама, Некрасова, Пастернака, Северянина, Высоцкого. И что самое интересное, Вениамин Смехов читал их в манере самих авторов, что создавало удивительную атмосферу в зале.

© Sputnik / Томас Тхайцук Творческий вечер с актером театра и кино Вениамином Смеховым

Второй Международный джазовый фестиваль в Абхазии собрал в филармонии истинных ценителей жанра импровизации. В 2017 году на фестивале выступали певица Ирина Радилис – педагог по джазовому вокалу и одна из лучших джазовых певиц, также для абхазских зрителей выступили пианист, композитор и аранжировщик Иван Фармаковский, джазмены Александр и Дмитрий Бриль и Денис Хагба.

Словно подтверждая, что импровизация – отличительная черта джаза, программа первого концерта II Международного джазового фестиваля менялась в режиме реального времени. Неожиданно для самой себя участницей фестиваля стала финалистка шоу "Голос", солистка группы "Мирайф" Мариам Мерабова, которая пришла на концерт вместе с супругом в качестве зрительницы.

А концерт джазовой группы Cool&Jazzy завершил II Международный джазовый фестиваль, проходивший в Абхазской филармонии 13 и 22 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт джазовой группы Cool&Jazzy завершил II Международный джазовый фестиваль в Абхазии, который открылся в Абхазской государственной филармонии 13 июля

Среди ежегодных проектов Абхазской филармонии концерт-реквием памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Каждый год разные исполнители и разные программы. В этом году прозвучала классическая музыка из произведений Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта и Малера.

Оркестр для выступления собирался из музыкантов Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, Государственного камерного оркестра Абхазии, солистов Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова. Ранее они не выступали вместе, дирижеры готовились, общаясь друг с другом по скайпу. Потом было две репетиции уже на сцене Абхазской филармонии. Уникальность концерта в составе оркестра: арфа, виолончель, валторна, гитара, труба, гобой, кларнет, скрипки, фортепьяно — позволили исполнить произведения, раньше не звучавшие в Абхазии.

Второй дуэтный концерт Piano Duo Заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авидзба стал одним из самых ожидаемых событий ноября для абхазской публики. После первого выступления фортепианного дуэта в 2016 году зрители с нетерпением ждали очередного. И в этот раз классическая игра Piano Duo собрала полный зал Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

© Sputnik Томас Тхайцук Концерт двух фортепиан с участием Нинель Бжания и Гулизы Авидзба

В основном программа состояла из жанра танцевальной музыки времен барокко, классики, романтизма и произведений современных авторов, среди которых были латиноамериканские, а также абхазские композиторы. В выступлении приняли участие музыканты из симфонического оркестра из Сочи, так как многие произведения из репертуара рассчитаны на большой состав музыкантов.

В Абхазской госфилармонии в необычном и неожиданном формате для зрителей были раскрыты знания о классической музыке. С лекцией-концертом выступил российский скрипач, общественный деятель, искусствовед Михаил Казиник. Помимо лекции-концерта Казиник провел две встречи: для студентов АГУ и мастер-класс для творческих детей в Абхазской госфилармонии.

Среди интересных концертов, которые прошли в Абхазской филармонии в 2017 году следует упомянуть концерты группы "Непара", братьев Хагба с участием победительницы шоу "Голос" Дарьи Антонюк и музыкантов проекта "Джазпром". А также сольный концерт молодой певицы Мадины Кварацхелия, которая представила зрителям 15 романсов на абхазском языке, впервые прозвучавшие в сопровождении камерного оркестра.

© Sputnik / Илона Хварцкия Музыкант Александр Шоуа во время концерта группы "Непара" в филармонии в Сухуме

Концерты "Фонографа-джаз-бэнд" Заслуженного артиста России Сергея Жилина прошли 22 июня во Дворце культуры Гагры и 23 июня в Абхазской государственной филармонии в Сухуме. Полуторачасовая программа "Фонограф-джаз-бэнд" Сергея Жилина будет посвящена группе The Beatles. Концерт Сергея Жилина и его музыкантов собрал полный зал слушателей, выступление прошло с аншлагом. Гостем программы стала Милена Барциц – абхазская участница детского шоу "Голос" и конкурса "Новая Волна" в 2016 году. Она пела в трех номерах полуторачасовой программы.

Расстояние не помеха

В Государственном концертном зале Пицундского храма летом 2017 года в течение недели проходил V юбилейный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". Любители органной музыки, классического пения со всех районов Абхазии каждый день, несмотря на неблизкое расстояние, приезжали в Пицунду.

Первый день фестиваля был представлен разнообразными музыкальными стилями и жанрами. Король инструментов — орган — предстал перед слушателями в разных ипостасях: как аккомпанирующий и как сольный. В программе фестиваля представлены оригинальные сочинения, написанные специально для органа, и сочинения, переложенные для органа.

А открыл V фестиваль "Гимн Пицундскому органу", написанный Нодаром Чанба. Его исполнила Народная артистка Абхазии, органистка Марина Шамба. Также фестиваль 2017 года был уникален тем, что на абхазской земле впервые прозвучали такие композиторы, как Франциск Пуленк.

© Sputnik Органные вечера в Пицунде

В рамках фестиваля прошли концерты с участием ведущих органистов Абхазии, России, Германии, Австрии, а также Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, Государственной хоровой капеллы Абхазии под управлением Народной артистки Абхазии Норы Аджинджал, Сочинского симфонического оркестра — дирижер Народный артист Абхазии Нодар Чанба.

Фестиваль органной музыки в Пицунде впервые провел Леонид Ройзман в 1976 году. В 2012 году традиции, заложенные Ройзманом, продолжила Народная артистка Абхазии Марина Шамба.

Десерт Абхазского драмтеатра

В репертуаре Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба разноплановые спектакли. Премьера двух из них прошла в 2017 году — "Дом Бернарды Альбы" Лорки в постановке режиссера Мадины Аргун и "Пастух и кот" в постановке Алхаса Шамба.

Десертным спектаклем Абхазского драмтеатра назвали "Дом Бернарды Альбы" из-за того, что его показывают нечасто. Спектакль сложный не только по психологической структуре для актрис, он еще и масштабный по декорациям. Несколько часов должны работать сценические службы, чтобы установить декорации.

"Дом Бернарды Альбы" зрители называют одним из лучших спектаклей в репертуаре Абхазского драмтеатра и лучшей режиссерской работой Мадины Аргун.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

Кстати, на всех спектаклях Абхазского госдрамтеатра осуществляется синхронный перевод на русский язык.

На сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба прошел благотворительный проект GRAND OPERA GALA абхазских оперных артистов, организованный певцом Саидом Гобечия. В масштабном шоу наряду с оперными певцами Еленой Анкваб, Саидом Гобечия, Амрой Барганджия, Наной Черкезия, Астамуром Квициния участвовали и драматические актеры, которые учатся в Театральном институте имени Щукина, Милана Ломия, Аманда Кварацхелия и Аслан Киут. Музыкальное сопровождение обеспечивали Государственный камерный оркестр Республики Абхазия и Сочинский симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста Абхазии, дирижера Давида Терзяна. Проект абхазских оперных артистов GRAND OPERA GALA прошел под патронажем Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт Grand Opera Gala

В 2017 году в помещении Абхазского драмтеатра прошел XVI музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". В фестивале приняли участие московский камерный оркестр "Musica Viva" под управлением дирижера Фабио Мастранджело, а также гости Хиблы Герзмава – заслуженные артисты Республики Северная Осетия-Алания тенор Алексей Татаринцев и меццо-сопрано, солистка Большого театра Агунда Кулаева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает"

Культурный бонус

Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходил в Сухуме 20-22 июня 2017 года. В первый день состоялась премьера спектакля "Софичка" в РУСДРАМе, во второй — на Абхазском телевидении прошел телепоказ фильма "Софичка" Киры Коваленко. В третий день прошел конкурс детских рисунков по произведениям Фазиля и экскурсия по Сухуму Чика, а также чтение отрывков из произведений Искандера в Русском театре драмы Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Софичка" в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы

Среди знаковых культурных событий 2017 года, которые непосредственно не происходили в Абхазии, но, безусловно, повлияют на развитие культуры страны, гастроли абхазских творческих коллективов.

В рамках Культурного сезона "Россия — Абхазия 2017" Абхазская государственная хоровая капелла выступила с концертами в Москве и Твери. Также прошли первые московские гастроли Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

В мае 2017 года Валерия Адлейба стала победительницей международного проекта "Ты супер!". Валерия Адлейба была единственной участницей, представляющей Абхазию на международном конкурсе, проводимом телеканалом НТВ и информационным агентством и радио Sputnik. За выступлениями Валерии следила буквально вся Абхазия как дома по телевизору, так и организовывая массовые просмотры в домах культуры и на набережной Сухума. А возвращение на родину Валерии Адлейба с победой было триумфальным. Толпы поклонников встречали ее у аэропорта Сочи, на российско-абхазской границе, в Сухуме, в Очамчыре, а гудаутцы перекрыли центральную трассу, чтобы встретить кортеж любимицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерия Адлейба вернулась в Абхазию

В 2017 году Леон Капба и Милена Тачулия представляли Абхазию на международном конкурсе "Ты супер!Танцы" на канале НТВ. Вся Абхазия с замиранием сердца следила за судьбой своих соотечественников на международном конкурсе.

Леон Капба из Очамчыры зажигательным абхазским танцем завел весь зал шоу "Ты супер! Танцы" и прошел во второй тур проекта. Второй танец Леона на проекте был под песню Владимира Высоцкого "Парус". Хореографы поставили для 13-летнего конкурсанта из Абхазии танец в новом для него стиле – контемп. В полуфинале он исполнил танец под народную русскую песню "Ах, ты степь широкая" в исполнении Московского казачьего хора, но не прошел в финал Международного конкурса "Ты супер! Танцы". Леон Капба вернулся в Абхазию после участия в "Ты супер! Танцы" и его встречали как героя на Сухумском железнодорожном вокзале.

© Sputnik Леон Капба. Шоу "Ты супер"!

Выступление Милены Тачулия на проекте было более успешным – она дошла до финала. С самого своего первого танца на международном конкурсе "Ты супер!Танцы" Милена покорила членов жюри своим изяществом, грацией и пластикой. Ей в равной степени хорошо удавались танцы разных жанров.

Абхазский танец "У родника" для Милены был первый номер на шоу. "Выплыв" на сцену статно и очень сдержанно, Тачулия скользила, восхищая грациозным танцем, будто лебедь по водной глади.

Колоритными дополнениями номера Милены были кувшин и аинкьага (деревянные музыкальные инструменты, известные в музыкальном мире как трещотки – ред.). В четвертьфинале конкурса Милена вышла исполнить современный танец под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет". Молодая артистка выступила под музыку Микаэла Таривердиева "Я такое дерево" и слова советской и российской певицы, актрисы Елены Камбуровой. Танец получился очень трогательным и глубоким. Под лирическую музыку Милена раскрыла новую сторону своего творчества, ей удалось погрузиться не только в мелодию, но и в стихи, что не оставили без внимания жюри проекта. Некоторые из них даже прослезились.

В финале Милена исполнила танец под песню "Импульсы города" Елены Темниковой. Однако участница из Абхазии не стала победительницей конкурса, завоевав восьмое место.