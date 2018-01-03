15:14 03 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Здание администрации президента.

Пресс-служба президента Абхазии: Лукава был в списке подлежащих обмену

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
42310

Пресс-служба президента республики Абхазия сделала заявление в связи с развернувшейся в обществе полемикой по вопросу передачи заключенного, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия Георгия Лукава грузинской стороне.

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. 25 декабря 2017 года на грузино-абхазской границе, абхазская сторона передала Грузии Георгия Лукава. Данная акция являлась составной частью процесса обмена заключенными, который был начат по просьбе руководства Республики Южная Осетия, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Обращаем внимание, что Георгий Лукава значился в списке подлежащих обмену, предоставленном грузинской стороной, но передача его была на тот период приостановлена. Впоследствии, на него и еще одного заключенного Гуинашвили Г.Л., переданного Республикой Южная Осетия, был произведен обмен на Роланда Жиба, скрывавшегося в Грузии и подозреваемого в убийстве Квициния Б. Считаем необходимым сообщить обществу, что в Грузии на протяжении многих лет скрываются от наказания, ряд лиц из числа граждан Абхазии совершивших тяжкие преступления, в том числе убийца российского дипломата Дмитрия Вишернева", — сообщает пресс-служба президента.

Абхазская сторона делает все для выдачи этих людей. Эти вопросы ставятся на всех уровнях и встречах, проходящих в рамках МПРИ и Женевских дискуссиях, — отмечено в заявлении.

"Возможно, кого-то не устраивает тот факт, что граждане Абхазии, совершившие преступления и скрывающиеся в Грузии, должны передаваться в Абхазию и нести наказание в соответствии с нашим законодательством. В дополнении к вышеизложенному, сообщаем, что за период после окончания войны, грузинской стороне передан ряд лиц, совершивших на территории Абхазии преступления различного рода тяжести, такие как Гогохия, Угрехелидзе, Кекелия, Герхелия, Мамасахлиси и другие. В тот период это не вызывало каких либо возражений или недопонимания со стороны тех, кто сегодня пытается нагнетать ситуацию", — говорится в заявлении.

В результате событий 2008 года, в ходе вторжения грузинских войск, были захвачены граждане Южной Осетии, которых впоследствии в Грузии осудили на длительные сроки заключения, в том числе и пожизненные. Между абхазской, осетинской и грузинской сторонами были достигнуты договоренности по обмену заключенными, объясняется в заявлении.

"Мировая практика обмена заключенными имеет место в межгосударственных отношениях и является одним из инструментов решения их проблем. На основании изложенного, обращаемся к гражданам страны с просьбой проявлять спокойствие и не поддаваться провокационным призывам", — сообщает сайт президента.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман
Звездные разводы 2017 года
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Настоящий абхазский календарь
Настоящий абхазский: как "звучит" календарь

Соцсети

Sputnikabkhazia