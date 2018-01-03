Пресс-служба президента Абхазии: Лукава был в списке подлежащих обмену

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. 25 декабря 2017 года на грузино-абхазской границе, абхазская сторона передала Грузии Георгия Лукава. Данная акция являлась составной частью процесса обмена заключенными, который был начат по просьбе руководства Республики Южная Осетия, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Обращаем внимание, что Георгий Лукава значился в списке подлежащих обмену, предоставленном грузинской стороной, но передача его была на тот период приостановлена. Впоследствии, на него и еще одного заключенного Гуинашвили Г.Л., переданного Республикой Южная Осетия, был произведен обмен на Роланда Жиба, скрывавшегося в Грузии и подозреваемого в убийстве Квициния Б. Считаем необходимым сообщить обществу, что в Грузии на протяжении многих лет скрываются от наказания, ряд лиц из числа граждан Абхазии совершивших тяжкие преступления, в том числе убийца российского дипломата Дмитрия Вишернева", — сообщает пресс-служба президента.

Абхазская сторона делает все для выдачи этих людей. Эти вопросы ставятся на всех уровнях и встречах, проходящих в рамках МПРИ и Женевских дискуссиях, — отмечено в заявлении.

"Возможно, кого-то не устраивает тот факт, что граждане Абхазии, совершившие преступления и скрывающиеся в Грузии, должны передаваться в Абхазию и нести наказание в соответствии с нашим законодательством. В дополнении к вышеизложенному, сообщаем, что за период после окончания войны, грузинской стороне передан ряд лиц, совершивших на территории Абхазии преступления различного рода тяжести, такие как Гогохия, Угрехелидзе, Кекелия, Герхелия, Мамасахлиси и другие. В тот период это не вызывало каких либо возражений или недопонимания со стороны тех, кто сегодня пытается нагнетать ситуацию", — говорится в заявлении.

В результате событий 2008 года, в ходе вторжения грузинских войск, были захвачены граждане Южной Осетии, которых впоследствии в Грузии осудили на длительные сроки заключения, в том числе и пожизненные. Между абхазской, осетинской и грузинской сторонами были достигнуты договоренности по обмену заключенными, объясняется в заявлении.

"Мировая практика обмена заключенными имеет место в межгосударственных отношениях и является одним из инструментов решения их проблем. На основании изложенного, обращаемся к гражданам страны с просьбой проявлять спокойствие и не поддаваться провокационным призывам", — сообщает сайт президента.