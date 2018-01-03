3 января 1993 года: бесчинства продолжаются

"Видела с ночи в доме напротив в квартире Ляли Чанба свет. Думала, может соседи смотрят за квартирой или кто приехал от них. Она с мужем и ребенком давно уехала. Утром оказалось, что там ночевали чужие, были гвардейцы. Один из них вынес большую фотографию, и они на ней что-то разглядывали. Я наблюдала из окна. Спустился сосед, живущий под Лялей, и что-то на фотографии выискивал, чтобы показать им. Наверно, мужа Ляли хотят знать просто в лицо. Бесчинства, как видно, продолжаются. Влезли в чужую квартиру и хозяйничают в ней", – говорится в архивной записи.

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