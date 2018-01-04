Тысяча лет одного года: юбилеи 2017 года в Абхазии

В 2017 году в Абхазии широко отметили 100-летие со дня рождения Народного поэта Баграта Шинкуба, 85-летний юбилей Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. В минувшем году также 90 лет исполнилось футбольному клубу "Динамо". О том, какие еще значимые даты были в 2017 году, читайте в материале Sputnik Абхазия.