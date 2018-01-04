4 января 1993 года: добровольцу из КБР Мухамеду Дыгову исполнилось 20 лет

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В книге Лили Хагба "Их души тают над горами" есть статья, посвященная добровольцу из Кабардино-Балкарии Мухамеду Дыгову, кавалеру ордена Леона.

"Мама, папа, я в Абхазии, не беспокойтесь, скоро приеду!", — раздался в трубке голос Мухамеда. Он звонил из Гудауты. Мы знали, что в Абхазии началась война, но никак не думали, что наш 19-летний сын туда поедет. До войны он часто говорил, что абхазы нам братья", — вспоминает мать Мухамеда Светлана Азикова.

В начале сентября Мухамед прибыл в Абхазию и определился в группу Гены Карданова.

"В середине января 1993 года группа Карданова была переброшена в блокадный Ткуарчал. Ребята участвовали в Пакуашском бою, в операции по захвату летчика сбитого вражеского СУ-25. Пилота Надирашвили взял сам Дыгов. 19 февраля группа добровольцев отправилась на разведку в тыл врага. По возвращению попали в засаду. Завязался бой, в котором героически погиб Мухамед Дыгов", — отмечается в статье.

4 января Мухамеду Дыгову исполнилось бы 45 лет.

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