Неизвестные разбили замки на воротах "Сухумской крепости"

СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Неизвестные злоумышленники разбили замки на воротах "Сухумской крепости", сообщил корреспонденту Sputnik историк, проводящий в "Сухумской крепости" археологические раскопки, Алик Габелия.

"Пять замков по набережной и северной стороны были разбиты, не знаю, когда это случилось, но думаю, что в новогодние дни", — сказал Габелия.

Алик Габелия Взлом замков ограды вокруг Сухумской крепости, установленой Департаментом охраны историко-культурного наследия Министерства культуры РА

По его словам, ворота сломаны и для того, чтобы их восстановить, нужно провести сварочные работы.

Ограда вокруг Сухумской крепости была установлена в прошлом году, сказал Габелия.

"Должен сказать, что установленная ограда хорошая, на севере есть одни большие ворота и по набережной еще несколько", — отметил историк.

Он добавил, что цель злоумышленников остается неизвестной.

Алик Габелия Взлом замков ограды вокруг Сухумской крепости, установленой Департаментом охраны историко-культурного наследия Министерства культуры РА

"Внутри "Сухумкой крепости" есть складское помещение, и оно целое. В помещении хранится инвентарь, который найден в результате раскопок на этом месте. Я не понимаю цель этого поступка", — возмутился Габелия.

"Сухумская крепость" основана в 1989 году по инициативе Владислава Ардзинба. После Отечественной войны народа Абхазии ее деятельность практически была приостановлена.

В "Сухумской крепости" есть несколько уникальных мест — это октагональная церковь IV-V веков, церковь VII века, которую построили после того, как сгорела в середине VI века октагональная церковь, римские казармы, открытые при раскопках, остатки римской башни в северо-восточном углу.

Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" — это уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, ставшие частью истории Абхазии начиная от VI века до нашей эры и до XX века.