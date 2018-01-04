Чамагуа: в фонд "Азхара" в 2017 году обратилось 407 семей

Один из учредителей фонда "Азхара", депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа рассказал об итогах работы фонда в 2017 году и поделился планами на будущее.

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. В 2017 году в фонд "Азхара" обратилось 407 семей, сказал в интервью радио Sputnik один из учредителей фонда, депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Контрольная палата передаст фонду "Азхара" сэкономленные средства

"Это очень большая цифра в сравнении с тем, что мы имели. Мы собирали информацию, так как у нас в министерстве соцобеспечения есть отдел, который занимается выплатой пособий многодетным семьям, одиноким матерям. По этой информации около 200-230 в среднем семей в год обращалось за этими пособиям, имеется в виду абхазов по национальности", — добавил он.

За период работы фонда "Азхара" пособие в 100 тысяч рублей было выплачено 363 семьям за рождение третьего и последующего ребенка.

"То есть мы произвели выплаты больше чем на 36 миллионов рублей. Нам пришлось дополнительно искать средства, до октября 2017 году мы выплачивали и ежемесячное пособие по три тысяч рублей, потом мы были вынуждены прекратить выплаты ежемесячных пособий в связи с тем, что не было достаточных средств", — сказал Леонид Чамагуа.

Ежемесячных выплат было произведено на сумму около трех миллионов семисот тысяч рублей, говорит он.

"Мы не будем возобновлять выплату ежемесячных пособий, практика показывает, что при таком количестве обращений нам трудно собирать эти средства. На сегодняшний момент финансово мы не тянем, мы хотим выполнять свои обязательства по выплате разовой помощи в сто тысяч рублей, от этого мы не отступаем", — отметил Чамагуа.

Фонд "Азхара" создавался для того, чтобы наметить пути для улучшения демографической ситуации в стране, сказал он.

"Результаты показывают, что направление движения которое мы обозначили верное, и в этом направлении надо работать, уже находя не государственные источники для пополнения фонда", — подчеркнул Чамагуа.

По его словам, уже сейчас надо думать над тем, чтобы в будущем работали и государственные фонды, которые будут оказывать помощь многодетным семьям независимо от национальной принадлежности.

В 2018 году фонд будет стремиться к тому, чтобы количество людей, оказывающих помощь "Азхара" увеличилось, заключил Леонид Чамагуа.

Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, как на территории Абхазии, так и за ее пределами. В попечительский совет фонда "Азхара" вошли спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба, глава Администрации президента республики Даур Аршба, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба и председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.