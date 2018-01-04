20:48 04 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
VIII Абхазо-российский деловой форум

Олег Барциц: в 2017 году мы уверенно представляли Абхазию за рубежом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
50 0 0

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik подвел итоги работы в 2017 году.

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. В 2017 году Абхазия уверенно представляла себя за рубежом, сказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Я думаю, что 2017 год был годом напряженного труда, смелого планирования, мы ставили достаточно серьезные горизонты планирования и без ложной скромности могу сказать, что многое удалось", — признался Барциц.

Говоря о деятельности торгового представительства Абхазии в России, Олег Барциц отметил аспект сотрудничества с Московской Абхазской Диаспорой.

"Здесь велика роль взаимодействия с творческой энергией наших соотечественников, как молодых так и солидного возраста. Все наши начинания слабо были бы реализованы без этой поддержки, которую нам оказывают наши граждане", — сказал Барциц.

Один из самых серьезных участков работы в 2017 году – реконструкция и реставрация национального торгово-выставочного павильона на ВДНХ, заметил он.

Премьер-министр РФ Д. Медведев посетил агропромышленную выставку Золотая осень – 2017
© Sputnik. Екатерина Штукина
Абхазские производители приняли участие в "Золотой осени 2017"

"Не секрет, что мы подошли к этому рубежу в результате планомерной целенаправленной работы с правительством Москвы, с руководством ВДНХ. В результате всего этого, начались масштабные работы по восстановлению этого павильона", — подчеркнул торгпред.

Все работы по открытию павильона проводятся за счет финансовых средств правительства Москвы.

"Удалось договориться с нашими коллегами: и руководство Москвы и администрация ВДНХ прекрасно понимают насколько важен такой амбициозный объект для нашей страны, пошли нам на встречу и нам удалось добиться наиболее либерального графика и в стоимости сметных работ и в графике", — сказал он.

В результате этого, в конце 2018 года мы сможем получить современную модернизированную площадку в центре выставочного пространства №1 в Российской Федерации, в ВДНХ.

"Там будут проводиться мероприятия, которые организовывает и проводит диаспора, также наши культурные мероприятия, конгрессы, выставочные мероприятия. В выставочной деятельности Абхазия занимает одно из лидирующих мест в постсоветском пространстве", — заметил Олег Барциц.

Среди успехов 2017 года торговый представитель Абхазии в России отметил Торжественное открытие торгового дома "Абхазия" на территории крупнейшего в Европе торгового комплекса "Фуд Сити" в Москве.

По теме

Торговый дом "Абхазия" открылся в Москве
Барциц: 2017 год стал успешным для загранпредставительств Абхазии
Барциц о павильоне "Абхазия" на ВДНХ: ремонт завершим в 2018 году



Главные темы

  • Празднование Дня флага 2015г.
    Тысяча лет одного года: юбилеи 2017 года в Абхазии

    В 2017 году в Абхазии широко отметили 100-летие со дня рождения Народного поэта Баграта Шинкуба, 85-летний юбилей Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. В минувшем году также 90 лет исполнилось футбольному клубу "Динамо". О том, какие еще значимые даты были в 2017 году, читайте в материале Sputnik Абхазия.

    69
  • Прилет бомбардировщика Б-52 на авиасалон МАКС-2011. Архивное фото
    США и Южная Корея не будут проводить учения во время ОИ в Пхенчхане

    В ходе телефонного разговора, состоявшегося между лидерами США и Южной Кореи, также обсуждалось сотрудничество по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

    3
  • Амра Амичба и медведь
    Год со Sputnik: 13 "атмосферных" месяцев

    О том, почему год в Sputnik длится 13 месяцев, что изменилось в подходе к материалам, о своих успехах и провале решилась рассказать в свой день рождения корреспондент Sputnik Абхазия Амра Амичба.

    129

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фото года - 2017 от Reuters: красота, боль, сила
Самые лучшие фото 2017 года от Reuters
Робокоп из Индии
"Робокоп" из Индии появится на улицах индийских городов
Монеты
Коллекция монет Абхазии: вниманию нумизмата

Соцсети

Sputnikabkhazia