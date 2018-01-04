Олег Барциц: в 2017 году мы уверенно представляли Абхазию за рубежом

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik подвел итоги работы в 2017 году.

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. В 2017 году Абхазия уверенно представляла себя за рубежом, сказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Я думаю, что 2017 год был годом напряженного труда, смелого планирования, мы ставили достаточно серьезные горизонты планирования и без ложной скромности могу сказать, что многое удалось", — признался Барциц.

Говоря о деятельности торгового представительства Абхазии в России, Олег Барциц отметил аспект сотрудничества с Московской Абхазской Диаспорой.

"Здесь велика роль взаимодействия с творческой энергией наших соотечественников, как молодых так и солидного возраста. Все наши начинания слабо были бы реализованы без этой поддержки, которую нам оказывают наши граждане", — сказал Барциц.

Один из самых серьезных участков работы в 2017 году – реконструкция и реставрация национального торгово-выставочного павильона на ВДНХ, заметил он.

"Не секрет, что мы подошли к этому рубежу в результате планомерной целенаправленной работы с правительством Москвы, с руководством ВДНХ. В результате всего этого, начались масштабные работы по восстановлению этого павильона", — подчеркнул торгпред.

Все работы по открытию павильона проводятся за счет финансовых средств правительства Москвы.

"Удалось договориться с нашими коллегами: и руководство Москвы и администрация ВДНХ прекрасно понимают насколько важен такой амбициозный объект для нашей страны, пошли нам на встречу и нам удалось добиться наиболее либерального графика и в стоимости сметных работ и в графике", — сказал он.

В результате этого, в конце 2018 года мы сможем получить современную модернизированную площадку в центре выставочного пространства №1 в Российской Федерации, в ВДНХ.

"Там будут проводиться мероприятия, которые организовывает и проводит диаспора, также наши культурные мероприятия, конгрессы, выставочные мероприятия. В выставочной деятельности Абхазия занимает одно из лидирующих мест в постсоветском пространстве", — заметил Олег Барциц.

Среди успехов 2017 года торговый представитель Абхазии в России отметил Торжественное открытие торгового дома "Абхазия" на территории крупнейшего в Европе торгового комплекса "Фуд Сити" в Москве.