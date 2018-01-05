Глава села Псху: проблема с водой решена

Из-за сложного географического расположения в селе Псху долгое время были проблемы с подачей электроэнергии и воды.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Проблема с водой в высокогорном селе Псху была решена в 2017 году, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия глава администрации села Псху Даниил Зухба.

"Самая большая проблема у нас была с водой. В 2017 году завершились работы по укладке водопроводной магистрали в центральной части села, установили резервуар", — сказал Зухба.

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Он отметил, что географическое расположение Псху усложняло эти работы, но, несмотря на трудности, в центральной части села вопрос подачи воды уже не стоит.

Даниил Зухба добавил, что планирует в ближайшем будущем пригласить СМИ Абхазии в Псху и рассказать обо всех проделанных работах.

Село Псху находится на высоте 760 метров над уровнем моря в горной котловине, жители занимаются животноводством, пчеловодством и охотой. Электричество в селе есть, телевидение и интернет у жителей работают через спутниковые антенны, питьевую воду берут из родника.

В селе есть памятник погибшим в Великую Отечественную войну. Из Псху на фронт было призвано семьдесят человек, вернулось меньше десятка. А само село — единственное на территории Абхазии, которое было оккупировано немцами. Правда, недолго, чуть больше недели дивизия "Эдельвейс" хозяйничала в Псху.