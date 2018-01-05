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Силовики у здания парламента

Обстановка у здания Парламента Абхазии спокойная

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (7)
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Внеочередное заседание Парламента Абхазии по вопросу правомерности помилования в декабре 2017 года осужденного в Абхазии террориста Георгия Лукава проходит в пятницу 5 января.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Обстановка у здания Парламента Республики Абхазия спокойная, передает с места события корреспондент Sputnik.

К полудню 5 января у здания Народного собрания Абхазии начали собираться люди. Всего около 100 человек, не считая сотрудников силовых и правоохранительных структур.

Рауль Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава

Милиция и служба Госбезопасности оцепили правительственное здание, преградив вход в Парламент. В качестве дополнительных мер безопасности установлены металлические заграждения.

Граждане ждут решения Парламентской комиссии по вопросу правомерности помилования Георгия Лукава, которая была создана 3 января 2018 года.

У здания Администрации президента Республики Абхазия 3 января 2018 года собралась общественность, возмущенная фактом передачи Грузии осужденного за терроризм Георгия Лукава. Митингующие требовали объяснить мотивы выдачи преступника грузинской стороне.

Парламентская комиссия по вопросу правомерности помилования Лукава была создана 3 января. В нее вошли депутаты Парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан Грузии в рамках ранее достигнутого в переговорном процессе соглашения по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.

Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (7)



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