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Рауль Хаджимба

Хаджимба о помиловании Лукава: нужный политический акт

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (10)
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В Парламенте Абхазии проходит внеочередное заседание, посвященное изучению обстоятельств помилования и передачи грузинской стороне находившегося в заключении Георгия Лукава.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Помилование и обмен Лукава – политический акт, который нужно было выполнить с учетом тех событий, которые происходили в 2008 году, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, отвечая на вопросы депутатов, связанные с помилованием и передачей грузинской стороне преступника Георгия Лукава.

"Ситуация была непростой, мы все ее помним. Южная Осетия приняла на себя весь удар грузинской армии. Ребята, оказывавшиеся в плену, должны были быть возвращены, и обращение президента Южной Осетии послужило началом этой работы, но этот процесс не был таким простым", — подчеркнул Хаджимба.

Председатель комиссии по расследованию обстоятельств помилования и передачи Георгия Лукава грузинской стороне Рауль Лолуа на внеочередном заседании Парламента рассказал о том, какую работу уже провела комиссия.

"Мы встречались с министрами, они рассказывали нам, что не знают, что входило в их компетенцию, мы это все фиксировали, но есть определенные вопросы, на которые ответов они нам не дали, они ссылались на вас и говорили, что это ваш Указ", — добавил он, обращаясь к Хаджимба.

Рауль Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава

Депутатов интересовало, почему Указ о помиловании Лукава был датирован январем, а он был отпущен и передан грузинской стороне в декабре без освещения в средствах массовой информации.

Рауль Хаджимба сказал, что этот Указ связан с процедурой, которая проходила длительное время, начиная с сентября 2015 года после обращения к нему руководителя Южной Осетии по вопросу обмена людей, находившихся в заключении на длительные сроки — 25 лет и пожизненно.

Президент подчеркнул, что грузинская сторона на эти предложения выдвинула свои требования.

"Список, который нам был представлен, содержал более 20 человек. Решение было принято по восьми на обмен. Сейчас говорят о том, что это был неравнозначный обмен. В нашей практике были такие ситуации, когда мы получали людей без обмена. Это хорошо известно, и связано с теми действиями, которые совершались по взаимодействию с грузинской стороной", — сказал глава государства.

Также президент заметил, что с абхазской стороны проходили некоторые процессы, которые были связаны с возможностью решения проблем по судьбам абхазских солдат.

"Здесь самое главное — возможность вернуть своих людей", — подчеркнул он.

Рауль Хаджимба сообщил, что грузинская сторона категорически настаивала на возвращении именно Георгия Лукава, который значился в списке, представленном в первый раз.

Президент сказал, что действительно пытались оттянуть по времени возвращение этого человека, но настаивание грузинской стороны и возможность решения дальнейших вопросов возвращения в Абхазию значительного количества людей, находящихся в Грузии, из числа граждан Абхазии, совершивших на территории республики преступления, требовали конкретных действий.

Митинг у здания парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спикер Парламента Абхазии призвал собравшихся сохранять спокойствие

И это, по словам президента, продолжение того процесса, который был связан с обменом граждан Южной Осетии и грузин, которые находились на территории Абхазии. Никакой другой цели не преследовалось, подчеркнул Хаджимба.

Депутат Илья Гуния назвал передачу Лукава политическим актом.

"Это были политические договоренности. Некоторые юристы в мнении, как это должно было происходить, сами разнятся. Кто-то считает должен был, кто-то считает не должен был, мы с вами не решим этот вопрос. Если вопрос стоит, имел или не имел право, то мы все прекрасно понимаем, что президент мог помиловать", — сказал он.

Парламентарии Валерий Агрба заметил, что в Абхазии должен быть Конституционный суд для решения таких спорных вопросов.

"Но так как у нас Конституционный суд не сформирован, мы могли бы пригласить экспертное сообщество. У нас есть Абхазский государственный университет, есть кафедра конституционного права. Мы могли бы обратиться туда", — подчеркнул Валерий Агрба.

У здания Администрации президента Республики Абхазия 3 января 2018 года собралась общественность, возмущенная фактом передачи осужденного за терроризм Георгия Лукава. Митингующие требовали объяснить мотивы выдачи преступника Грузии.

Парламентская комиссия по вопросу правомерности помилования Лукава была создана 3 января, в нее вошли депутаты Парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне в рамках достигнутых в переговорном процессе соглашений по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.

Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (10)



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